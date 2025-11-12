Un día se negó a jugar en Chivas y hoy es de los favoritos de Gabriel Milito: su precio cayó de 10 millones a 4

La llegada de Luis Romo a Chivas a principios de este año sorprendió a más de un aficionado del Rebaño Sagrado, especialmente por los rumores que decían que el futbolista no estaba del todo convencido de arribar al club. De todas formas, tras no entrar en los planes de Cruz Azul , el traspaso se llevó a cabo.

A tan sólo diez meses de aquel peculiar arribo a Guadalajara, Romo se consolidó como un referente absoluto y es uno de los jugadores que más utilizó Gabriel Milito en la Fase Regular del Apertura 2025. De hecho, solamente se perdió un juego (el último ante Rayados) y por sanción, tras ver la roja ante Pachuca.

De la primera fecha a la 15°, Romo jugó todos y cada uno de los minutos de las Chivas en la Liga BBVA MX; y en la decimosexta jornada estuvo en cancha hasta los 73' cuando fue expulsado. "Luis es un jugador de mucha experiencia y muy fiable. Es importantísimo para nosotros", señaló el DT argentino en una de sus ruedas de prensa.

A sus 30 años, y a pesar de que su valor de mercado descendió de los 10 millones de euros a solamente cuatro, el Tanque vive una gran etapa en el Rebaño. Parece ser que ya quedaron muy atrás esas habladurías sobre si tenía o no intenciones de llegar a Guadalajara.

Las Chivas se enfocan en la Liguilla

La Fase Regular de las Chivas fue de menos a más. Tras ser abucheados por su propia afición, los jugadores y Milito lograron revertir la situación y convertir los insultos en aplausos. Con una impresionante racha de siete triunfos en los últimos ocho encuentros, los Rojiblancos se metieron en el sexto puesto del Apertura y clasificaron de forma directa a la Liguilla.

¡Así se jugará la Fase Final! 🏆



Quedaron definidos los duelos del #PlayIn y los primeros cruces de Cuartos de Final del #AP25. ⚔️#LaLigaDeLaAfición✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/9bnb18llWM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 10, 2025

En los cuartos de final se enfrentarán ni más ni menos que a Cruz Azul, exequipo de Luis Romo; club del que se marchó por diferencias con el entonces técnico Martín Anselmi. Tras cumplir con su sanción en la última jornada, el defensor estará disponible para esta serie.