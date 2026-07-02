Un medio inglés advirtió cuál es la razón por la que Inglaterra le debería tener miedo a México y esto dijo

El cruce de octavos de final entre Inglaterra y México promete ser una auténtica prueba de fuego para los ingleses. Tras superar a la República Democrática del Congo, el equipo de los "Tres Leones" deberá enfrentar al conjunto de Javier Aguirre en el Estadio Ciudad de México, una plaza donde la historia y la geografía se alían a favor del local.

El Coloso de Santa Úrsula trae consigo recuerdos amargos para Inglaterra, siendo el escenario de su eliminación ante Argentina en México 1986. Sin embargo, el desafío actual trasciende lo histórico. Con una altitud que supera los 2,200 metros, el recinto se convierte en una barrera física donde la falta de oxígeno castiga la resistencia, acelera el desgaste cardíaco y dificulta que los visitantes mantengan un ritmo de juego intenso.

El estadio de Ciudad de México es LA FORTALEZA

Los números respaldan la confianza de la selección mexicana:

Invictos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Tras vencer a Ecuador en la fase previa, México suma 10 partidos mundialistas en el Estadio Ciudad de México sin conocer la derrota.

Dominio histórico: En 89 encuentros oficiales en este estadio, el equipo mexicano presume de un saldo abrumador: 70 triunfos, 17 igualadas y solo dos caídas.

Como reconoció Mikel Arriola, comisionado del fútbol mexicano, la sinergia entre la grada y la altitud del valle de México convierte al Estadio Ciudad de México en un terreno sumamente hostil. Inglaterra no solo tendrá enfrente a los 11 jugadores de Javier Aguirre, sino a un ecosistema diseñado para desgastar al rival hasta el último minuto.

Con esta información es que el medio de comunicación inglés TELEGRAPH alerta a los dirigidos por Thomas Tuchel sobre lo que enfrentarán en Ciudad de México. Cuando hablamos de futbol tenemos que ver todos los panoramas que rodean el terreno de juego.

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