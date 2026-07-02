España ya lo dictó y dijo que quiere que la final del Mundial 2026 sea contra México

España es uno de los candidatos a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y continuará con su camino en el torneo este jueves 2 de julio cuando le toque enfrentar a Austria en Dieciseisavos de Final. Sin embargo, un candidato inesperado que se sumó a la lista es México, conjunto que ganó sus cuatro partidos sin recibir gol en la competición y que, según la Real Federación Española de Futbol (RFEF), será el rival a vencer en la final.

Rafael Louzán, presidente de la federación, aseguró que una final entre España y México es factible en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambos equipos quedaron en lados opuestos del cuadro y podrían cruzarse en el partido definitorio del título. Previo a lo que fue el duelo entre españoles y Uruguay antes de que acabara la Fase de Grupos, el directivo deslizó esta posibilidad.

España es líder momentáneo del Grupo H después de dos partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero necesita un resultado para amarrar la primera posición|Crédito: @SEFutbol

España espera por un duelo contra México en la final

“Seguramente México, su selección, va en la dirección correcta, lleva nueve puntos, está clasificada para la siguiente fase y deseamos y queremos lo mejor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no encontrarse en una gran final: España-México?”, fue lo que compartió Louzán ante los medios de comunicación en Guadalajara.

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Luego agregó: “Sería maravilloso. Por lo tanto, vamos a trabajar para ello. México, que haga su labor. Nosotros intentaremos hacer la nuestra y si es así, que sea para bien del mundo hispano y para bien de las dos selecciones”. De esta manera, el presidente de la RFEF cree que tanto México como España tendrán un buen torneo.

Luis de la Fuente confía en el nivel de México

Luis de la Fuente, entrenador del combinado europeo, considera a México como uno de los equipos favoritos a llevarse el torneo, sobre todo tras el gran triunfo ante Ecuador en Dieciseisavos de Final.

“Están haciendo un campeonato sensacional. Mi enhorabuena al equipo y al seleccionador, al que le tengo aprecio”, expresó el DT español en conferencia de prensa, previo al choque contra Austria que se llevará a cabo en Los Ángeles.

“Cada vez tiene más boletos para ser considerada favorita. Pueden ganar a cualquiera, están haciendo un mundial fantástico y veremos hasta donde llegan”, sentenció.

España y México son los equipos más sólidos del torneo

En lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tanto España como México demostraron tener la mejor solidez defensiva del torneo. Son los únicos dos equipos que todavía no recibieron gol en sus primeros partidos, un dato no menor que los coloca como candidatos al título.

“⁠Somos los dos únicos sin encajar. Tienen mucha contundencia en ataque y, lo más importante, tienen el empuje de un pueblo detrás, eso pesa mucho”, complementó De La Fuente.