¡UNA LOCURA! La extraña petición de la Liga BBVA MX a la FIFA para la Copa Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a menos de 5 meses de que arranque con el partido inaugural de México contra Sudáfrica en el Estadio Banorte (antes Azteca) . Javier Aguirre llamará a los elegidos de la Selección Nacional finales de abril, por lo que se perderán la Liguilla del Clausura 2026. Por lo anterior, la Liga BBVA MX le hizo una extraña petición al máximo organismo de futbol.

El futbol mexicano le solicitó a la FIFA un permiso especial para que abra los registros y los equipos que clasifiquen a la Liguilla puedan reforzarse con jugadores de otros clubes que no hayan alcanzado la “fiesta grande”. Aunque para ello, el requisito es que los conjuntos tengan convocados por la Selección Mexicana. Conoce las exigencias que deben tener los campos de entrenamiento para la Copa Mundial 2026 .

La liga mexicana le solicitó a la FIFA abrir los registros para que los equipos se refuerzen para la Liguilla ante la baja de seleccionados.|Liga BBVA MX

“Parece una auténtica locura, porque en ese entonces los registros están cerrados en el mundo. La Liga MX necesitaría que FIFA verdaderamente haga una excepción y de paso que esa trasferencia no cuente. Está loca la petición que la liga hizo, pero si pega bueno, si no despegado estaba”, reveló el periodista David Medrano Félix.

TE PUEDE INTERESAR:



Las bajas que tendrá la LIGA BBVA MX por la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre dará la lista de los convocados que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al término de la fecha 17 del Clausura 2026, que culmina el 26 de abril. Después de ello, los seleccionados tendrán una semana de vacaciones, para después reportar con el combinado tricolor entre el 3 y 4 de mayo.

Por lo anterior, los seleccionados mexicanos se perderán el Play-in y la Liguilla del torneo, que está presupuestada en terminar el 24 de mayo con la Gran Final; es decir, 17 días antes de la justa veraniega.

Ante tales bajas, la Liga BBVA MX le hizo esa extraña petición a la FIFA para que los equipos clasificados a la Liguilla no resientan las bajas y así nivelar la competencia.