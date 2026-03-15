Uno más a la lista; Nueva lesión para la selección mexicana del Vasco Aguirre

La Selección Azteca vive momentos de tensión después de varias lesiones en los últimos días que han puesto en jaque al entrenador mexicano Javier Aguirre de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

El caso más reciente es el del defensor Julián Araujo, el lateral no pudo formar parte de la convocatoria del Celtic Fx para el partido frente al Motherwell Fc después de presentar molestias físicas en el muslo. La decisión del club escocés fue no arriesgar al futbolista mexicano y permitirle recuperarse tras una semana exigente de actividad, en la que disputó incluso tiempo extra en un compromiso de copa.

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Aunque la situación de Araujo no parece ser grave, su ausencia volvió a poner el foco en el momento que atraviesa la selección mexicana, que en los últimos días ha sufrido dos bajas mucho más sensibles pensando en el Mundial.

Una de ellas es la del portero Luis Ángel Malagón, guardameta del Club América, quien sufrió una ruptura del tendón de Aquiles durante un partido internacional de clubes. La lesión requiere intervención quirúrgica y un largo periodo de recuperación, por lo que quedó prácticamente descartado para disputar la próxima Copa del Mundo. Malagón se perfilaba como una de las principales opciones para defender la portería de México.

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A esta ausencia se suma la del mediocampista Marcel Ruíz, futbolista del Toluca. El mediocampista sufrió una grave lesión en la rodilla tras romperse el ligamento cruzado anterior y presentar daño en el menisco, situación que también lo dejará fuera de actividad durante varios meses.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, estas lesiones obligan al cuerpo técnico de la Selección Mexicana a replantear opciones dentro de la convocatoria. Mientras se espera la recuperación de jugadores como Araujo, la prioridad será evitar nuevas bajas que puedan afectar aún más la planificación del equipo rumbo a la máxima fiesta del futbol.