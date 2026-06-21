Llegó a Rayados como estrella hace cuatro meses, pero ya podría salir por decisión de Matías Almeyda

Rayados de Monterrey comenzó una nueva etapa bajo las órdenes de Matías Almeyda y las primeras decisiones deportivas ya podrían tener consecuencias importantes dentro del plantel. Uno de los nombres que aparece bajo evaluación es el de Uros Djurdjevic, delantero que llegó hace apenas cuatro meses como una de las grandes apuestas ofensivas del club.

El atacante, conocido como Djuka, fue anunciado por Monterrey el pasado 5 de febrero de 2026, procedente de Atlas y mediante una transferencia definitiva. En aquel momento, la expectativa era alta: Rayados lo incorporó para fortalecer la zona de ataque y cubrir una necesidad importante tras la salida de Germán Berterame.

Sin embargo, el panorama habría cambiado con la llegada de Almeyda. De acuerdo con diferentes reportes, el entrenador argentino ya analiza qué futbolistas entran en sus planes para el Apertura 2026 y Djurdjevic podría ser uno de los sacrificados en esta nueva estructura.

Uros Durdevic|Crédito: Rayados de Monterrey

Uros Djurdjevic podría salir de Rayados por decisión de Matías Almeyda

La posible salida de Uros Djurdjevic aparece como una de las primeras decisiones fuertes en el inicio del ciclo de Matías Almeyda con Rayados. Según la información publicada en los últimos días, el delantero estaría siendo evaluado por el nuevo cuerpo técnico y no tendría garantizado un lugar en el proyecto.

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Incluso, algunas versiones señalan que habría existido un desencuentro táctico entre el jugador y Almeyda durante los entrenamientos. Esa situación habría generado incomodidad en el atacante, quien podría buscar una salida antes del arranque del Apertura 2026.

Por ahora, Monterrey no ha hecho oficial ninguna determinación sobre su futuro. No obstante, el caso ya genera atención porque se trata de un futbolista que llegó hace muy poco tiempo y que fue presentado como una solución importante para el ataque albiazul.

Por qué Djuka llegó como una apuesta fuerte a Rayados

Rayados incorporó a Djurdjevic después de su paso por Atlas, donde consiguió instalarse como uno de los delanteros más productivos de la Liga BBVA MX. El propio club regiomontano destacó en su presentación que el atacante venía de ser campeón de goleo con los Rojinegros en el Clausura 2025.

Uros Durdevic encontró su mejor versión en la Liga BBVA MX|Crédito: Getty Images

Además, Monterrey remarcó su potencia física, juego aéreo, definición y experiencia internacional. Djuka llegó con 31 años, una larga trayectoria en Europa y el respaldo de haber marcado más de 140 goles en su carrera profesional.

Por eso, su posible salida llama la atención. Rayados lo firmó por dos años y medio, pero el cambio de entrenador podría modificar por completo su situación interna.

Atlas aparece como posible destino para Uros Djurdjevic

En medio de este escenario, Atlas aparece como uno de los posibles destinos para Djurdjevic. El vínculo tiene sentido por su pasado reciente en el club tapatío, donde encontró regularidad, goles y protagonismo antes de dar el salto a Monterrey.

El regreso no está cerrado, pero la posibilidad toma fuerza por el conocimiento que tiene el entorno rojinegro sobre el jugador. Para Djuka, volver a Atlas podría representar una oportunidad para recuperar continuidad antes de quedar relegado en Rayados, equipo que está en busca de un nuevo delantero centro por decisión del ‘Pelado’ Almeyda.