De campeón del mundo a héroe en la cancha: Usyk se viste de futbolista

Oleksandr Usyk volvió a demostrar que su talento va más allá del ring. El campeón mundial de peso completo vivió una jornada completamente distinta este día al disputar un partido profesional de futbol con el FC Polissya.

Equipo de la Liga Premier de Ucrania, en un amistoso internacional frente al Vancouver Whitecaps. Un evento que mezcló deporte, espectáculo y nombres de peso mundial.

La noticia sacudió al mundo deportivo. No todos los días se ve a un campeón del boxeo calzarse los tachones y competir en una cancha profesional.

Usyk fue parte del encuentro y saltó al terreno de juego en los últimos 15 minutos, tiempo suficiente para aportar en la recta final y ayudar a su equipo a cerrar una victoria por 2-0.

Usyk cambia los guantes por los tachones

La presencia de Oleksandr Usyk con el FC Polissya no fue simbólica ni protocolaria. El campeón mundial ucraniano jugó un tramo real del partido, integrándose al funcionamiento del equipo en el cierre del encuentro. Su participación fue clave para mantener el orden y asegurar el resultado frente al conjunto canadiense.

Para el público, fue una imagen difícil de olvidar: uno de los grandes nombres del boxeo actual compitiendo en un partido profesional de futbol, demostrando que su preparación física y mental le permite adaptarse a otros escenarios deportivos.

Usyk no necesitó marcar goles para dejar huella; su sola presencia elevó el interés del partido y se convirtió en uno de los grandes atractivos del amistoso.

Muller, otra leyenda que se roba los reflectores

El encuentro también contó con otro nombre histórico del deporte mundial. Thomas Müller, leyenda alemana, fue parte del Vancouver Whitecaps, equipo con el que actualmente milita.

Su aparición en el duelo añadió aún más peso mediático a un partido que terminó siendo una auténtica pasarela de figuras internacionales. La combinación de Usyk y Müller en el mismo terreno de juego generó asombro entre aficionados y medios.

Dos atletas reconocidos a nivel global, provenientes de disciplinas distintas, coincidiendo en un amistoso que terminó con el triunfo del club ucraniano. El FC Polissya aprovechó la recta final del encuentro para sellar el 2-0 definitivo, con Usyk en la cancha durante los últimos minutos, cerrando una jornada histórica para el club y para el propio campeón mundial.

Más allá del resultado, el partido dejó una imagen poderosa: el deporte como lenguaje universal, capaz de unir disciplinas, países y leyendas. Oleksandr Usyk, campeón del mundo, ahora también puede presumir haber ganado un partido profesional… pero en una cancha de futbol.

