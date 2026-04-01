Vale apenas 400 mil en Toluca y Antonio Mohamed confía en él en este Clausura 2026

Mientras que André Jardine confía plenamente en el jugador más barato que el Club América tiene en su plantilla, lo mismo ocurre en Deportivo Toluca FC con Antonio Mohamed. Pues el entrenador argentino le ha dado muchos minutos en lo que va del año a su futbolista con valor de mercado más bajo de entre todos los que tiene en el plantel.

Resulta que Hugo González tiene un valor de mercado de apenas 400 mil euros (poco más de 8 millones de pesos mexicanos) y es el más barato de Toluca. Él compite mano a mano por el puesto con Luis García, uno de los porteros que los aficionados pedían para reemplazar a Luis Ángel Malagón en la Selección Mexicana tras su lesión.

Hugo González celebra el pase a la Final del Apertura 2025|Adrian Macias/Adrian Macias

Algo curioso es que ambos porteros están en la parte baja de la tabla de salarios por la edad que tienen, pero el caso de González sorprende más debido a que se creía que no iba a tener la confianza del “Turco” Mohamed, pero el DT dejó en claro que sí.

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Las buenas actuaciones de Hugo González que respondieron a la confianza de Mohamed en Toluca

En lo que va del año, Hugo González jugó 7 partidos, en los que recibió 7 goles y mantuvo la valla invicta en 3 de ellos. Si se cuenta únicamente el Clausura 2026, fueron 6 encuentros, 4 tantos en contra y 3 porterías a cero. Es decir que el guardametas de 35 años y de apenas € 400,000 de precio de mercado ha respondido muy bien a la confianza del “Turco” Mohamed.

Los partidos del 2026 en los que Hugo González fue titular en Toluca

De acuerdo a los datos recolectados por los sitios de estadísticas, Hugo González fue el portero de Toluca en 7 partidos en lo que va del año (6 del Clausura 2026 y 1 en la Concacaf Champions Cup). Fueron estos: