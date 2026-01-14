Vale millones, fue un desastre en el debut y hoy ayudó a su equipo a ganar en la Jornada 2 del Clausura 2026

Un mal inicio no es suficiente para sacar conclusiones, y Elías Montiel lo demostró a la perfección en Pachuca. Después de un rendimiento decepcionante en la Jornada 1 del Clausura 2026, el mediocampista reaccionó en el segundo encuentro y ayudó a los Tuzos a lograr su primera victoria del año .

Con tan sólo 20 años, Montiel inició el 2026 como titular indiscutido para Esteban Solari, pero no logró estar a la altura en su debut. Sin embargo, demostró todas sus condiciones en el triunfo 2-1 sobre León y dejó bien en claro a qué se debe la confianza del entrenador en él.

El gran partido de Montiel en la Jornada 2 del Clausura 2026

Si bien gran parte de la atención se la llevó el debut de Alan Mozo, flamante refuerzo del equipo para este Clausura 2026 , los datos recopilados por SofaScore del partido entre Pachuca y Necaxa dejan en evidencia aún más la gran actuación de Montiel y los motivos por los que Solari lo ve como un jugador clave en su esquema.

El joven nacido en Tula de Allende jugó 87 minutos (fue reemplazado en el final por Pedro Pedraza) y tuvo los siguientes registros: completó un 76% de pases precisos, 76% de pases en campo rival y 77% en campo propio; ganó seis de siete duelos aéreos y logró cuatro recuperaciones. Además, sumó dos pases clave.

En su corta carrera, Montiel acumula 81 partidos (6,266 minutos), cinco goles y siete asistencias. Además, tiene una cotización de 5 millones de euros en Transfermarkt y es una de las grandes promesas del club.

¿Cuándo vuelve a jugar Pachuca en el Clausura 2026?

Después de sumar sus primeros tres puntos, Pachuca volverá a jugar en el Clausura 2026 el próximo domingo 18 de enero cuando reciba al Club América en el Estadio Hidalgo.