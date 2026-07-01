¿Cuánto vale la Selección de España? Esto cuesta la plantilla en el Mundial 2026

La Selección de España ha dejado de ser solo una candidata por su estilo de juego; ahora también lo es por el peso de su billetera en el mercado internacional. Con el Copa Mundial de la FIFA 2026™ en marcha, el combinado dirigido por Luis de la Fuente se consolida como una auténtica superpotencia financiera y deportiva. Según los últimos datos de la prestigiosa plataforma especializada Transfermarkt, la cotización total de la plantilla de La Roja alcanza la astronómica cifra de 1.22 mil millones de euros.

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Esta valoración sitúa a España en el podio de las selecciones más valiosas de todo el planeta, únicamente por detrás de gigantes como Francia e Inglaterra. Sin embargo, lo que verdaderamente asombra de este equipo no es solo el número final, sino la juventud de los pilares que sostienen dicho patrimonio.

El "Efecto Barça" lidera el mercado español

El motor financiero y futbolístico de esta selección tiene un claro ADN azulgrana. Los dos futbolistas más valiosos de la convocatoria provienen del Barcelona, consolidando una dupla que ya asusta a sus rivales tanto en el césped como en los despachos:

Lamine Yamal (200 millones de euros): Con apenas 18 años, el extremo derecho no solo es la joya de la corona española, sino uno de los activos más cotizados de toda la Copa Mundial de la FIFA™ . Su valor refleja un techo que parece no existir.

Con apenas 18 años, el extremo derecho no solo es la joya de la corona española, sino uno de los activos más cotizados de toda la . Su valor refleja un techo que parece no existir. Pedri (150 millones de euros): El talentoso mediocampista tinerfeño recuperó su máximo valor de mercado. Su capacidad para manejar los tiempos de La Roja lo eleva al estatus de centrocampista de élite mundial.

Entre Yamal y Pedri acumulan 350 millones de euros, lo que significa que solo dos jugadores representan casi el 30% del valor total de toda la delegación española.

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Selección España: Un bloque millonario y equilibrado

Detrás de las figuras de época, España presume de un ecosistema de futbolistas cotizados en las mejores ligas del mundo. Nombres en el mediocampo como Martín Zubimendi (75 M - Arsenal) y la experiencia de pilares como Rodri Hernández (50 M - Manchester City), le otorgan un equilibrio perfecto al valor de las líneas.

Con un promedio de edad que ronda los 26.8 años, España no solo ha configurado un equipo listo para asaltar el trono en este Mundial 2026™, sino que ha blindado una estructura financiera que seguirá cotizando al alza durante la próxima década.

