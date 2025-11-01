Van por todo: el histórico récord que buscará romper Toluca en el Apertura 2025

Toluca es el equipo más goleador de la Liga BBVA MX, pues en este Apertura 2025 suma 41 tantos en 15 partidos disputados y va por más. El conjunto mexiquense, donde jugó una leyenda de la lucha libre , buscará romper el récord que impuso en 2002, cuando anotó en 50 ocasiones durante toda la fase regular, algo impresionante que hasta el momento ningún equipo ha logrado.

Los Diablos Rojos han tenido un gran torneo hasta el momento, pues marchan en segundo lugar de la Tabla General con 33 puntos. Además, tienen en sus filas al goleador del Apertura 2025, pues Paulinho va al frente en la tabla de goleo con 11 tantos, uno más que su perseguidor, Joao Pedro, quien puede ser el nuevo refuerzo de Cruz Azul .

Toluca FC Toluca buscará romper su récord que impuso en 2002 al anotar 50 goles en 17 fechas

El récord que impuso Toluca en la Liga BBVA MX

El equipo mexiquense marcó 55 goles en el Apertura 2002, aunque en ese torneo se disputaron 19 jornadas, por lo que la marca que deberá romper es la de 50 tantos en 17 fechas, que son los partidos que se juegan en el actual formato de la liga. Ese torneo fue grandioso para los Diablos Rojos, pues lo culminaron con la obtención del título.

Los escarlatas no solo impusieron un récord en conjunto, pues José Saturnino se proclamó campeón de goleo al marcar 29 anotaciones en un torneo corto, marca que ningún futbolista ha roto, pues a lo máximo que aspira hoy un delantero es llegar a poco más de 11 tantos.

Los partidos que le faltan a Toluca para buscar romper el récord

Toluca tiene 2 partidos para romper su récord de 2002, pues le faltan 9 goles para superarlo e imponer una nueva marca. Estos son los siguientes partidos de los Diablos Rojos en el Apertura 2025:

