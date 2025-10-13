Fue jugador del Toluca y enfrentó a Brasil, hoy es una leyenda de la lucha libre mexicana

La década de los 80’s presenció la forma en cómo un atleta en toda la extensión de la palabra pensó primero en el futbol como su manera de vivir al interior del país; sin embargo, y tras un breve paso por el Toluca , entendió que su amor estaba en la lucha libre mexicana. Es momento de hablar de Mephisto.

Pentagón Jr vs Psycho Clown | Final de Lucha Fighter 2020 Lucha Libre AAA

Considerado uno de los rudos más importantes en la historia de la lucha libre nacional, Mephisto cuenta con una trayectoria de décadas en el pancracio presentándose en recintos históricos como la Arena México o la Arena Coliseo. En ese sentido, ¿sabías que formó parte de los Diablos Rojos del Toluca y enfrentó a Brasil?

¿Mephisto, leyenda de la lucha libre mexicana, fue jugador del Toluca?

Durante una charla con el portal MedioTiempo, Mephisto, quien tiene 37 años como luchador profesional, reveló que antes de llegar a este deporte formó parte de las fuerzas básicas de los Diablos Rojos del Toluca. Incluso, confesó que su entrenador fue el Vicky Estrada, reconocido dentro del ambiente futbolístico nacional.

En la plática, Mephisto reveló que uno de los mejores momentos en su etapa como jugador llegó durante la Copa del Mundo de México 1986. Aquí, la leyenda de la lucha libre explicó que su equipo tuvo la fortuna de ser sparring de la Selección de Brasil, misma que se concentraba en el Estado de México.

¿Por qué Mephisto cambió al Toluca y el futbol por la lucha libre?

Si bien Mephisto tenía un gran amor por el futbol, la lucha libre corría por sus venas gracias a la herencia de su padre, quien era conocido como Kahoz. Ante ello, vio en este deporte una oportunidad para sobresalir, por lo que, en casi cuatro décadas como profesional, se ha consolidado como uno de los mejores de su rubro.

¿Qué logros ha obtenido Mephisto como luchador profesional?

Además de haber conseguido el Campeonato Mundial de Peso Welter de la NWA, Mephisto también tiene la fortuna de presumir el Campeonato Mundial de Peso Welter del CMLL , así como el Campeonato Nacional de Parejas y Tríos de la empresa junto a Averno y El Satánico y, nuevamente, Averno.