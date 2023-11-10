‘Vaquero’ Navarrete vs Shakur Stevenson: ¿la pelea soñada? | A Raspar La Lona

En un nuevo capítulo de A Raspar La Lona, Rafa Ayala y César Castro analizan la posibilidad de una pelea entre Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete y Shakur Stevenson

Por: Azteca Deportes