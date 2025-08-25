¡ÚLTIMA HORA! La MILLONARIA oferta que lanzan por estrella de Pumas

El mercado de fichajes sigue moviéndose con fuerza, y esta vez es Pumas de la UNAM quien podría perder a uno de sus pilares defensivos. El Vasco da Gama de Brasil ha iniciado negociaciones formales con los universitarios para fichar al zaguero brasileño Nathan Silva, con una oferta de 5 millones de dólares por el pase completo del jugador.

Silva, de 28 años, llegó a la Liga MX en el Apertura 2023 procedente del Atlético Mineiro, como petición directa de Antonio Mohamed. Desde entonces, se ha consolidado como titular indiscutible en la defensa auriazul, acumulando 87 partidos oficiales, 5 goles y más de 7,500 minutos en cancha. Su rendimiento ha sido constante, incluso bajo el mando de Efraín Juárez, quien lo ha alineado en cinco de los seis partidos del actual torneo Apertura 2025.

¿Por qué Vasco de Gama tiene prisa para fichar a Nathan Silva?

La oferta del Vasco da Gama llega en un momento clave, cuando el club carioca busca reforzar su defensa tras la lesión de Joaquim Pereira. El técnico Fernando Diniz ya dio el visto bueno para la incorporación de Silva, lo que aceleró los contactos entre ambas instituciones.

Desde el entorno universitario, se ha confirmado que la propuesta está siendo evaluada, aunque no se ha tomado una decisión definitiva. La directiva de Pumas sabe que perder a Nathan Silva significaría un golpe importante en lo deportivo, pero también representa una oportunidad financiera relevante, considerando que el jugador fue adquirido por una cifra cercana a los 4 millones de euros hace dos años.

¿Cuándo es la fecha límite para cerrar el mercado en Brasil?

La fecha límite para cerrar el mercado en Brasil es el 2 de septiembre, por lo que las próximas horas serán determinantes. En caso de concretarse la operación, Pumas tendría que moverse rápido para encontrar un reemplazo que mantenga el equilibrio defensivo del equipo.

Nathan Silva, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas, pero se sabe que vería con buenos ojos un regreso al Brasileirao, especialmente a un club histórico como Vasco da Gama.

