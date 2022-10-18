¡La venganza de los Bills!: Reacciones de la Semana 6 | Ritual NFL Podcast

Los Philadelphia Eagles, los New York Giants y los Dallas Cowboys han mostrado el músculo de la división Este de la Conferencia Nacional (NFC), la más competitiva hasta la semana seis de la temporada 2022 de la NFL.

El común denominador en el poderío de estos equipos ha sido la fuerza de sus defensivas. Gracias a ellas los Eagles, con marca de 6-0; los Giants, 5-1; y los Cowboys, 4-2 marchan como tres de los cuatro mejores equipos entre los 16 que conforman la NFC.

Philadelphia es el único invicto que resta en la liga y ha exhibido una cara diferente a la que dejó en el 2021.

Por su parte, los Giants han venido de atrás en cuatro de sus cinco victorias a lo largo del torneo, lo que habla del gran staff de coacheo que está trabajando con el equipo.

Finalemente los Cowboys siguen peleando por los primeros puestos de su división, pero todo parece indicar que es cuestión de tiempo para el regreso de Dak Prescott como QB titular.

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