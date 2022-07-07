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Ver gratis EN VIVO Alebrijes vs Venados | Liga de Expansión

La Liga de Expansión tiene en su fecha 2 del torneo duelos interesantes, como el que sostendrán los Alebrijes de Oaxaca que recibirán a los Venados de Yucatán.

alebrijes vs venados liga de expansion en vivo
|FOTO: TW ALEBRIJES

Escrito por: Azteca Deportes

La Liga de Expansión tiene para esta jornada 2, grandes duelos entre ellos el choque entre los Alebrijes de Oaxaca y los Venados de Yucatán, que promete emociones y que podrás ver EN VIVO por aztecadeportes.com y nuestra app, desde las 4:55 PM.

El enfrentamiento será en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, cancha que los locales remodelaron y que invita a tener un gran duelo entre equipos que lucharán por el título.

Alebrijes y Venados, en búsqueda de una victoria

Alebrijes debutaron con empate y los Venados con descalabro, por lo que vienen ambos equipos pensando en sumar una victoria que les ayude a no rezagarse en las primeras fechas.

alebrijes vs venados liga de expansion en vivo

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