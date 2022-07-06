TV Azteca transmitirá Alebrijes vs Venados EN VIVO | Liga de Expansión

México. El equipo de Alebrijes recibe en la cancha del estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca a los Venados en partido correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA Expansión MX que podrás verlo EN VIVO este jueves a las 16:55 horas (Tiempo del centro de México) por nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis del mundo mundial.

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Alebrijes tendrá su primer partido como local después de a ver jugado en la primera jornada ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en el Jalisco sacando el empate a cero goles.

Por su parte, Venados jugó en el Carlos Iturralde Rivero ante Correcaminos teniendo un resultado adverso al caer 1-3. Los goles del equipo tamaulipeco fueron realizados por Ronaldo González (24’), Martín Zúñiga (40’) y Marco Montelongo (61’). Por los de Mérico anotó Víctor Mañón al minuto 64 por la vía del penal.

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¿Cómo está la tabla en la Liga BBVA Expansión MX?

Después de la jornada 1 y comenzada la jornada 2 de la Liga BBVA Expansión MX, el equipo de Raya2 se encuentra en el primer puesto de la tabla con seis unidades, luego de su par de victorias ante Morelia y Cancún.

Resumen: Mazatlán 2-4 Puebla | Jornada 1| Apertura 2022 | Liga BBVA MX

Seguido por los equipos del Atlante, Correcaminos, Tapatío, Tepatitlán, Morelia, Mineros, Cancún, Tlaxcala y Cimarrones con tres unidades. Con un punto se encuentran Alebrijes y Leones Negros, y en el fondo se encuentran Pumas Tabasco, Celaya, Durango Venados Dorados y el nuevo equipo de Atlético La Paz.

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Los partidos de la Jornada 2 de la Liga BBVA Expansión MX

Morelia 2-0 Tlaxcala

Cancún 0-1 Raya2

Dorados 1-2 Cimarrones

Miércoles 6 de julio

Durango vs Atlético La Paz

Mineros vs Tapatío

Correcaminos vs Atlante

Jueves 7 de julio

Alebrijes vs Venados

Viernes 8 de julio

Celaya vs Pumas Tabasco

Domingo 10 de julio

Leones Negros vs Tepatitlán