La verdadera razón por el que la Liga BBVA MX en realidad es mucho más valiosa que la liga de Argentina

El mercado de fichajes de la Liga BBVA MX ya llegó a su fin y se dieron a conocer los 10 jugadores más valiosos del Apertura 2025 . Pese a la llegada de jugadores de renombre como el reciente caso de Anthony Martial, la liga local sigue estando por debajo de la Liga Argentina en cuanto a valor de mercado. Sin embargo, hay un factor concreto que coloca a la Liga BBVA MX por encima del futbol argentino: la cantidad de equipos (18 vs. 30).

La Liga Argentina está tasada en 968 millones de euros, según Transfermarkt, mientras que la Liga BBVA MX tiene un valor de 880 millones, siendo superada por casi €90,000,000. Sin embargo, pocos toman en cuenta que la cantidad de dinero por equipo de Primera División es mucho más grande en México que en Argentina. Es que los mexicanos cuentan con 18 equipos en la máxima categoría, mientras que los argentinos tienen 30.

Además, un aspecto a considerar es que esta diferencia se debe también a que el torneo argentino está centrado en exportar futbolistas al exterior, mientras que en México, los equipos se nutren de figuras ya consolidadas en Europa como el caso de Martial o, por ejemplo, Ángel Correa, quien fue elogiado por Nicolás Ibáñez . Ambos bajaron sus precios últimamente, pero son cracks.

Tigres UANL La Liga BBVA MX cuenta con jugadores consolidados y que jugaron en grandes ligas

Si se analizan los 5 jugadores más valiosos de la Liga Argentina, hay un denominador común: ninguno supera los 24 años edad. Mientras que el análisis sobre la Liga BBVA MX arroja que el jugador más joven tiene 27 años. Sin embargo, en México se encuentran con nombres importantes: Allan Saint-Maximin, Correa, Sergio Canales, Sergio Ramos y William Carvalho, entre otros. Esto le agrega un valor al futbol mexicano, pues cuenta con más estrellas a nivel mundial.

Es cierto que la Liga Argentina también cuentan con jugadores que supieron brillar en Europa como Ángel Di Maria, Leandro Paredes, Edinson Cavani y Gonzalo Montiel, entre otros. Sin embargo, la Liga BBVA MX supera en número a estos jugadores, promoviendo una mayor probabilidad de ‘show’ asegurado. Por esta razón, se podría decir que la liga mexicana es más valiosa que la liga sudamericana, además del dinero por cada equipo.

Los 5 jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX

Allan Saint-Maximin (28 años): €13,000,000 Ángel Correa (30 años): €10,000,000 Alexis Vega (27 años): €10,000,000 Álvaro Fidalgo (28 años): €9,000,000 Álex Zendejas (27 años): €8,000,000

Los 5 jugadores más valiosos de la Liga Argentina