¿Vestidor roto? Fuertes declaraciones del PSG tras derrota en Ligue 1

El atacante francés, Ousmane Dembélé, no ocultó su malestar tras la derrota el PSG en liga frente al Rennes, en zona mixta, dejó entrever que el equipo había perdido parte del compromiso colectivo; "la temporada pasada pusimos por delante al club, al escudo y al Paris Saint-Germain antes de pensar en nosotros mismos".

Dembélé insistió en que el grupo debe priorizar al club por encima de las individualidades si quiere aspirar a los títulos. Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje directo al vestuario en un momento delicado del curso.

La respuesta de Luis Enrique no tardó en llegar. En conferencia de prensa, el entrenador asturiano restó valor a las declaraciones realizadas “en caliente” y subrayó que, tras una derrota, las emociones suelen imponerse al análisis.

"Las declaraciones de los jugadores después del partido no valen nada. Absolutamente nada. No permitiré que ningún jugador se crea más importante que el club. Ni yo, ni el director deportivo, ni el presidente, ni el club mismo", señaló el técnico parisino.

El tropiezo ante Rennes, un rival que atravesaba un momento irregular, añade presión en la pelea por el liderato, con el RC Lens atento a cualquier desliz. Más allá de la clasificación, el episodio evidencia la tensión competitiva que vive el PSG. Luis Enrique apuesta por disciplina y cohesión como respuesta, mientras el equipo se prepara para afrontar semanas decisivas tanto en la liga como en el escenario europeo.

