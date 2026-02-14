Real Madrid vs Real Sociedad: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 24 de LaLiga de España; marcador online

El Estadio Santiago Bernabéu será escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada 24 de LaLiga. El partido promete intensidad y calidad, con dos equipos que atraviesan un gran momento y que buscan objetivos distintos pero igualmente ambiciosos.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa llega en plena forma, con cinco victorias consecutivas que lo mantienen en la pelea directa por el liderato frente al Barcelona. Con figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Federico Valverde, los blancos intentarán imponer su poder ofensivo y aprovechar la localía para sumar tres puntos vitales.

Por su parte, la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo se presenta como uno de los equipos más sólidos de la temporada. Los txuri-urdines mantienen un invicto en 2026 y están a tiro de los puestos europeos.

Horario y dónde se juega el Real Madrid vs Real Sociedad

14:00 horas tiempo del centro de México

Estadio Santiago Bernabéu

Pronóstico para el Real Madrid vs Real Sociedad de hoy sábado 14 de febrero 2026

Las estadísticas previas marcan un claro favoritismo para el Real Madrid, con un 66% de probabilidad de triunfo, frente al 26% de empate y apenas un 8% para la Real Sociedad. Sin embargo, la historia reciente entre ambos equipos ha demostrado que los donostiarras suelen complicar al cuadro merengue, especialmente con su orden defensivo y capacidad de sorprender en ataque.

TE PUEDE INTERESAR:

