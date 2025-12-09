Viajes largos en Mundial 2026 pondrán a prueba a selecciones

En la Copa Mundial de la FIFA 2026, los viajes largos del torneo serán tanto protagonistas como las propias figuras sobre la cancha. Con tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— las selecciones deberán enfrentar un desafío extradeportivo que puede influir directamente en su rendimiento en la fase de grupos: recorrer miles de kilómetros en pocos días. En un torneo donde cada detalle pesa, la logística del viaje podría marcar diferencias entre clasificar o quedar fuera.

A diferencia de Qatar 2022, donde el país era más pequeño que Connecticut, la Copa Mundial de la FIFA obliga a planificar vuelos, husos horarios y recuperación en una geografía enorme y diversa. No todas las selecciones tendrán un camino sencillo.

Viajes que marcarán la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras México tendrá el recorrido más cómodo con sus juegos en Ciudad de México y Guadalajara, Canadá y Estados Unidos enfrentarán las distancias más complicadas. El equipo estadounidense deberá viajar entre Seattle y Los Ángeles para sus choques ante Paraguay, Australia y un rival europeo, en una ruta que demanda descanso extremo y precisión logística.

En contraste, potencias como Argentina, Francia y España tendrán calendarios generosos, pues jugarán en zonas geográficas concentradas. No correrá con la misma suerte Inglaterra, obligada a viajar desde Massachusetts hasta Texas en pleno verano.

Estudios de expertos en rendimiento, como Luke Jenkinson del San Diego FC, advierten que estas travesías pueden generar deshidratación, cambios digestivos, fatiga profunda e incluso mayor riesgo de lesiones musculares, un cóctel peligroso a mitad de un torneo de máxima intensidad.

El 1% que decide un Mundial: descanso, comida y mentalidad

En el fútbol moderno, ese pequeño “1% extra” puede significar el pase a octavos o una eliminación temprana. Detalles como los colchones especiales, la alimentación baja en picante, el control del sueño o el uso de vuelos chárter son estrategias que varias selecciones ya están preparando.

El otro factor clave es la mentalidad. Entrenadores como James Merriman aseguran que el desgaste se nota, pero la preparación psicológica para enfrentar cambios horarios, calor extremo y viajes constantes será vital para sobrevivir al torneo más grande de la historia.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo pondrá a prueba el talento… también pondrá a prueba la resistencia.