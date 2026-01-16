logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Chucky Lozano ¿COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 o dinero? La decisión que marcará su carrera

Hirving “Chucky” Lozano enfrenta uno de los momentos más importantes de su carrera: priorizar el sueño de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana o aceptar ofertas millonarias que podrían alejarlo del máximo nivel competitivo.

Videos,
Latinos en Estados Unidos

Por:  Azteca Deportes

Hirving “Chucky” Lozano enfrenta uno de los momentos más importantes de su carrera: priorizar el sueño de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana o aceptar ofertas millonarias que podrían alejarlo del máximo nivel competitivo.

Te Recomendamos