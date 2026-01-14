El otro DT que Rayados de Monterrey ya tiene en el radar por si Torrent falla de nuevo

Rayados pudo encontrar un poco de calma luego de haber conseguido su primera victoria en el Clausura 2026 tras derrotar a Necaxa a domicilio . Sin embargo, el desempeño de Domènec Torrent en los banquillos de La Pandilla sigue estando bajo máxima observación. Los resultados no han sido los mejores para Monterrey, por lo que la directiva maneja una serie de opciones que podrían suplir al entrenador español en caso de que la situación no cambie.

Si bien es cierto que Miguel Herrera fue uno de los nombres que sonó para dirigir a Rayados , la directiva del club regiomontano habría puesto el ojo sobre Vicente Sánchez, entrenador uruguayo que se encuentra sin equipo luego de haber tomado las riendas de Cruz Azul por solamente seis meses. No obstante, durante ese período logró conseguir el título de la Concacaf Champions Cup 2025.

Vicente Sánchez estaría en carpeta de Rayados|Crédito: Cruz Azul

Una opción viable para Rayados de Monterrey

A pesar de tener poca experiencia en Primera División, el director técnico charrúa demostró que puede estar al mando de un equipo importante de la Liga BBVA MX como lo es La Máquina. Sánchez no desentonó respecto al equipo que dirigía Martín Anselmi y levantó el trofeo de la Concacaf, situación que es bien valorada dentro del club de Sultana del Norte.

Un dato no menor es que el salario de Vicente Sánchez sería considerablemente más bajo que los números que podría solicitar el ‘Piojo’ Herrera, por lo que se convierte en una opción más accesible para Rayados. El estratega uruguayo estaría dispuesto a escuchar la propuesta, pues la directiva de Monterrey ya ha tenido experiencia con distintos interinatos.

Domènec Torrent no termina de convencer en Rayados

Desde su llegada a mediados de 2025, el director técnico español no ha mantenido del todo conformes a los directivos de Monterrey. Consiguió clasificar de forma directa a la Liguilla del Apertura 2025, pero cayó en semifinales frente a Toluca. A su vez, no dio la talla en la Leagues Cup 2025, habiendo sido eliminado en primera fase con un saldo de dos derrotas y un empate (victoria en penales).

Distintos reportes mencionan que la directiva de La Pandilla evaluará el desempeño de Torrent durante las primeras cinco jornadas de la Liga BBVA MX, siendo esta última el duelo ante América que se jugará el día 8 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes. De momento, el entrenador español cuenta con un saldo de una derrota y una victoria en las dos primeras fechas del Clausura 2026.