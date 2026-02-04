Víctor Dávila hizo brillar al América y este es el sueldo que recibiría desde que llegó al club

Víctor Dávila se visitó de héroe al marcar uno de los 2 goles con los que el Club América derrotó 2-1 a Olimpia en la Primera Ronda de la Concachampions 2026 . Pese a ello, el chileno es pretendido por uno de los más grandes clubes de Sudamérica, aunque desde su país reportan que es imposible pagar su sueldo.

De acuerdo con el portal ChileVisión, el delantero es pretendido por Colo-Colo . Sin embargo, el único inconveniente de ello es su alto salario, ya que su sueldo mensual es aproximadamente de 125 mil dólares; es decir, más de 2 millones de pesos mexicanos, mientras que la conversión en el país chileno es de 107 millones de pesos.

El chileno marcó uno de los 2 goles con los que América ganó en la Concachampions.|Club América

Pese a que Víctor ha sonado para salir del conjunto de Coapa para liberar una plaza, sigue respondiendo dentro de la cancha, pues suma su segundo gol consecutivo tanto en la Liga BBVA MX como en la Concachampions 2025.

TE PUEDE INTERESAR:



El rendimiento de Víctor Dávila con América en la Concachampions

El exjugador del Necaxa ha tenido un buen rendimiento en este inicio de año, pese a que es uno de los considerados a salir del club, siempre y cuando la oferta le convenga tanto al jugador como al club. Ello, con el objetivo de liberar una plaza de extranjero, pero ante la salida de Allan Saint-Maximin y la de Álvaro Fidalgo, que hoy es mexicano, podría quedarse.

En el partido de la Concachampions contra Olimpia, Dávila saltó a la cancha como titular. De acuerdo con la plataforma Sofascore, el killer del área fue el primer autor del gol en el tiempo de compensación del primer tiempo.

El chileno permaneció 74 minutos en el terreno de juego para darle entrada a su compañero Henry Martín. Según las estadísticas, acertó el 83% de sus pases, tanto cortos como largos. Con este triunfo, el conjunto de Coapa tiene medio pie en la siguiente ronda, en espera de disputar el partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.