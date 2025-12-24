América no quiere mandar a sus extranjeros a otros clubes por una preocupante razón

El Club América tiene un problema puntual a la hora de fichar, pues no puede sumar jugadores extranjeros hasta que libere plazas de futbolista NFM (No Formado en México). En este contexto, la afición azulcrema ha apuntado en contra de la directiva, pues hasta la fecha no han llegado refuerzos ni tampoco se han ido jugadores cuestionados, como es el caso de Igor Lichnovsky . Sin embargo, se pudo dar a conocer la razón por la que el club no vende.

América no quiere perder dinero en transacciones

Según información que pudo comentar el periodista César Luis Merlo, la directiva americanista no tiene intenciones de perder dinero a la hora de incluir a sus jugadores como moneda de cambio para traer nuevos refuerzos. El corresponsal argentino dio el ejemplo de Agustín Palavecino , quien fue tasado en 8 millones de dólares por Necaxa: “Si le ofreces 4 millones más Víctor Dávila, no te lo van a agarrar”, comentó en un vivo.

Club América no vende jugadores extranjeros como moneda de cambio|Crédito: @ClubAmerica / X

Luego, Merlo afirmó que América no tiene intenciones de mandar a jugadores como parte de pago: “Por ahí los puede vender por menos plata al incluirlos en operaciones, entonces quiere hacer las operaciones por separado”. En este contexto, las Águilas buscarán vender a sus jugadores de forma separada, con el fin de sacarles el máximo provecho económicamente hablando, aunque esto puede jugarle una mala pasada.

TE PUEDE INTERESAR:



América está limitado en el mercado de fichajes

A la hora de negociar, el América se ve limitado y esta podría ser una de las razones por las que aún no ha llegado ningún refuerzo para sumarse al equipo de André Jardine. “Eso lo limita a la hora de incorporar, porque la postura de América es, yo si traigo un extranjero y no liberé un cupo, el extranjero que voy a sacar se me planta“, fue lo que explicó el periodista respecto a la situación actual del conjunto azulcrema.

El América no quiere mandar jugadores como párte de pago porque le pierde.

Inteligencia deportiva la tiene complicada.

Yo poniéndole moño a Dávila jajajajaja pic.twitter.com/JgW6rr3t9g — jos🦅💛💙 (@josLovioaqui) December 24, 2025

América solamente ha sumado jugadores a su cantera

Hasta la fecha, el primer equipo no ha recibido nuevos jugadores en el mercado de fichajes. Sin embargo, la cantera sí se ha movido. Recientemente, el club firmó a jóvenes como es el caso de Max Serrano, portero que llega como futura opción para ser tercer arquero del primer equipo. Mientras que otra incorporación fue Emilio Dávila, quien llegó procedente de Cruz Azul. Ambos reforzarán el plantel Sub-21 del América.