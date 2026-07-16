Así ha sido la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026: video de todos los goles de Messi, Mbappé y Haaland
A excepción de que ocurra alguna épica, solo quedan en carrera Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Lionel Messi y Kylian Mbappé parecen ser los únicos competidores que quedan por ser líderes de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, de esa manera, poder conquistar la Bota de Oro. Tanto Leo como Kiki llevan 8 goles y superan los números de Erling Haaland, Harry Kane y Jude Bellingham. En esta nota, el video de todos los goles.
Mientras que Messi, Mbappé, Kane y Bellingham siguen en carrera por la Bota de Oro, Haaland ya se despidió del Mundial 2026 pero lo intentó hasta el final. Ahora Leo lo intentará lograr en la final de Argentina vs. España, mientras que el francés y los ingleses lo buscarán en el partido por el tercer lugar.
Así fueron los goles de Messi, Mbappé y Haaland en el Mundial 2026
July 16, 2026
Lionel Messi (8 goles)
- Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1: 3 goles
- Argentina 2-0 Austria — Jornada 2: 2 goles
- Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3: 1 gol
- Argentina 3-2 Cabo Verde — 16avos de Final: 1 gol
- Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final: 1 gol
- Argentina 3-1 Suiza — Cuartos de Final: 0 goles
- Argentina 2-1 Inglaterra — Semifinal: 0 goles
- Argentina vs. España — Final: por disputarse
Kylian Mbappé (8 goles)
- Francia 3-1 Senegal — Jornada 1: 2 goles
- Francia 3-0 Irak — Jornada 2: 2 goles
- Noruega 1-4 Francia — Jornada 3: 0 goles
- Francia 3-0 Suecia — 16avos de Final: 2 goles
- Paraguay 0-1 Francia — Octavos de Final: 1 gol
- Francia 2-0 Marruecos — Cuartos de Final: 1 gol
- Francia 0-2 España — Semifinal: 0 goles
- Francia vs. Inglaterra — Partido por el tercer lugar: por disputarse
Erling Haaland (7 goles)
- Irak 1-4 Noruega — Jornada 1: 2 goles
- Noruega 3-2 Senegal — Jornada 2: 2 goles
- Noruega 1-4 Francia — Jornada 3: 0 goles
- Costa de Marfil 1-2 Noruega — 16avos de Final: 1 gol
- Brasil 1-2 Noruega — Octavos de Final: 2 goles
- Noruega 1-2 Inglaterra (después del tiempo extra) — Cuartos de Final: 0 goles.
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