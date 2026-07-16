Así ha sido la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026: video de todos los goles de Messi, Mbappé y Haaland

Lionel Messi y Kylian Mbappé parecen ser los únicos competidores que quedan por ser líderes de la tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, de esa manera, poder conquistar la Bota de Oro. Tanto Leo como Kiki llevan 8 goles y superan los números de Erling Haaland, Harry Kane y Jude Bellingham. En esta nota, el video de todos los goles.

Mientras que Messi, Mbappé, Kane y Bellingham siguen en carrera por la Bota de Oro, Haaland ya se despidió del Mundial 2026 pero lo intentó hasta el final. Ahora Leo lo intentará lograr en la final de Argentina vs. España, mientras que el francés y los ingleses lo buscarán en el partido por el tercer lugar.

Así fueron los goles de Messi, Mbappé y Haaland en el Mundial 2026

Lionel Messi (8 goles)

Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1: 3 goles

Argentina 2-0 Austria — Jornada 2: 2 goles

Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3: 1 gol

Argentina 3-2 Cabo Verde — 16avos de Final: 1 gol

Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final: 1 gol

Argentina 3-1 Suiza — Cuartos de Final: 0 goles

Argentina 2-1 Inglaterra — Semifinal: 0 goles

Argentina vs. España — Final: por disputarse

|REUTERS

Kylian Mbappé (8 goles)

Francia 3-1 Senegal — Jornada 1: 2 goles

Francia 3-0 Irak — Jornada 2: 2 goles

Noruega 1-4 Francia — Jornada 3: 0 goles

Francia 3-0 Suecia — 16avos de Final: 2 goles

Paraguay 0-1 Francia — Octavos de Final: 1 gol

Francia 2-0 Marruecos — Cuartos de Final: 1 gol

Francia 0-2 España — Semifinal: 0 goles

Francia vs. Inglaterra — Partido por el tercer lugar: por disputarse

|REUTERS

Erling Haaland (7 goles)

Irak 1-4 Noruega — Jornada 1: 2 goles

Noruega 3-2 Senegal — Jornada 2: 2 goles

Noruega 1-4 Francia — Jornada 3: 0 goles

Costa de Marfil 1-2 Noruega — 16avos de Final: 1 gol

Brasil 1-2 Noruega — Octavos de Final: 2 goles

Noruega 1-2 Inglaterra (después del tiempo extra) — Cuartos de Final: 0 goles.

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