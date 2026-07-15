⁠OFICIAL: Francia vs. Inglaterra jugarán por última vez en el Mundial 2026; fecha y hora del partido para verlo en Estados Unidos

La selección francesa disputará su último partido dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, frente a Inglaterra, quien, tras perder frente a Argentina 2 a 1, tendrá que disputarse el tercer lugar del torneo. Si te preguntas cómo, cuándo y dónde ver el cierre de la participación de los franceses en el torneo desde México y los Estados Unidos, aquí te contamos todo lo que debes saber.

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¿Cómo, cuándo y dónde se disputará el tercer lugar, la selección francesa en contra de Inglaterra?

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, la Selección de Francia disputará el partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de Fútbol 2026 frente a Inglaterra. El esperado partido se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio del 2026, dentro del Hard Rock Stadium de Miami.

Horarios para poder ver el encuentro por el tercer lugar de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Para el caso de México, el partido se tiene planeado para comenzar en punto de las 15:00 horas. (Tiempo de la Ciudad de México).

Sí, planeas verlo desde los Estados Unidos, estos son los husos horarios que debes tomar en cuenta.



Horario de las 2:00 p.m. Tiempo del Pacífico (PT): Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas.

Horario de las 3:00 p.m. Tiempo de la Montaña (MT): Denver, Phoenix, Salt Lake City, Boise

Horario de las 4:00 p.m. Tiempo del Centro (CT): Chicago, Houston, Dallas, Dallas-Fort Worth

Horario de las 5:00 p.m. Tiempo del Este (ET): Nueva York, Miami, Atlanta, Washington D.C.

La recta final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está a la vuelta de la esquina y tú puedes seguir toda la contienda mundialista por todas nuestras señales abiertas y redes sociales oficiales.