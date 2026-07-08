VIDEO: el día que Diego Maradona dijo que Messi no se merecía el Balón de Oro en esta copa

Cada vez que Lionel Messi disputa una Copa Mundial resurgen algunos de los momentos más recordados de su carrera. Uno de ellos ocurrió tras la final del Mundial de Brasil 2014, cuando la FIFA eligió al argentino como el ganador del Balón de Oro del torneo, una decisión que generó debate entre aficionados y especialistas. Uno de los críticos más contundentes fue Diego Armando Maradona, quien incluso dejó una frase que sigue siendo recordada hasta la actualidad.

En un video que volvió a viralizarse durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Maradona aseguró que Lionel Messi no merecía el Balón de Oro del Mundial de 2014 y afirmó que el premio respondió más a cuestiones comerciales que estrictamente futbolísticas. Sus declaraciones fueron realizadas en programas deportivos, poco después de la derrota de Argentina frente a Alemania en la final.

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En 2014, #Maradona sorprendió al mundo 🌎 al decir que muchos premios de Messi eran más "marketineros" que futbolísticos, dejando una de las opiniones más polémicas de esa época. Sus palabras… pic.twitter.com/pfKKZdutCQ — ©𝑫𝑪𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𓃵🇩🇴 (@DCuesto) July 8, 2026

La polémica frase de Diego Maradona sobre Lionel Messi

Maradona no ocultó su admiración por Messi, pero fue muy crítico con la decisión de la FIFA. En aquel momento aseguró que le regalaría "el cielo" al capitán argentino, aunque consideró injusto otorgarle un premio que, desde su punto de vista, no había ganado en la cancha.

Además, lanzó una de las frases que más repercusión tuvo: "cuando los marketineros quieren hacerle ganar algo que no ganó, es injusto", en referencia a la elección del Balón de Oro.

Para Maradona, James Rodríguez fue el mejor jugador del Mundial

El exentrenador de la Selección Argentina sostuvo que James Rodríguez debía quedarse con el Balón de Oro, después de firmar un torneo extraordinario con Colombia. El mediocampista cafetero terminó como máximo goleador del Mundial con seis anotaciones y llevó a su selección hasta los cuartos de final, a pesar de la ausencia de Radamel Falcao por lesión. Ese rendimiento llevó a Maradona a colocarlo por encima de Messi como el futbolista más destacado de la competencia.

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Más de una década después, aquellas declaraciones volvieron a viralizarse entre los aficionados mientras se disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026™, recordando una de las opiniones más controvertidas que dejó Diego Armando Maradona sobre Lionel Messi.

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