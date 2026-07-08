Lo que nadie vio del DT de Egipto tras derrota contra Argentina: escupió a aficionados

La eliminación de Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue generando repercusiones. Después de la remontada de Argentina para imponerse 3-2, comenzó a viralizarse un video que no fue captado por la transmisión oficial y que muestra al entrenador Hossam Hassan escupiendo hacia un grupo de aficionados mientras abandonaba el terreno de juego escoltado por personal de seguridad. El incidente ocurrió instantes después del silbatazo final y rápidamente dio la vuelta al mundo.

Las imágenes muestran al estratega egipcio visiblemente molesto mientras se dirige al túnel de vestidores. El video viral muestra a Hossam Hassan escupiendo hacia aficionados tras la derrota de Egipto ante Argentina, además de realizar reclamos e intercambiar gestos con personas ubicadas en las gradas. De acuerdo con distintos reportes, el entrenador reaccionó luego de que algunos aficionados lo provocaran durante su salida del campo.

Hossam Hassan se vio totalmente enojado en el partido de Egipto vs Argentina |Paul Childs/REUTERS

El video de Hossam Hassan que desató la polémica

El nuevo ángulo comenzó a difundirse horas después del encuentro y alimentó la controversia que ya rodeaba al técnico egipcio. Algunos reportes señalan que la reacción se produjo cuando un aficionado exhibía una bandera de Israel cerca del recorrido del entrenador, aunque no existe un pronunciamiento oficial de la FIFA sobre ese episodio.

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Tras la derrota, Hossam Hassan también lanzó fuertes críticas contra el arbitraje y aseguró que varias decisiones influyeron en el resultado del partido. Incluso afirmó que dejaría de ver el resto del torneo por considerar injusta la eliminación de su selección.

Mientras tanto, el video continúa acumulando millones de reproducciones y reacciones en redes sociales, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas tras el triunfo de Argentina y su clasificación a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Medios mencionaron que el DT de Egipto se mostró molesto con un grupo de aficionados en el partido Egipto vs Argentina|Reuters

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