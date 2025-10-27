VIDEO: en Cruz Azul no lo valoraban y hoy uno de sus goles le da la vuelta al mundo

Giorgos Giakoumakis es el futbolista que se fue de Cruz Azul porque no lo valoraban y hoy es tendencia por marcar un gol que le está dando la vuelta al mundo. El griego la rompe en su nuevo club y este fin de semana fue el autor de uno de los tantos con los que el PAOK Salónica derrotó 3-0 a Volos New Football Club.

El delantero, a quien tratan como rey en su nuevo equipo , fue el autor del primer gol de su equipo en la liga de Grecia, una anotación fuera de lo común, pues marcó al minuto 49 tras una media volea, recurso que utilizó después de que el balón le quedara retrasado al centro de uno de sus compañeros.

PAOK FC Giorgos Giakoumakis marcó un gol de otro planeta en el triunfo de su equipo PAOK Salónica sobre Volos New Football Club

Giakoumakis marcó su tercer gol en 12 partidos disputados con el PAOK, tanto de la liga local como de la Europa League, según estadísticas de BeSoccer. Con esta marca, el ex de Cruz Azul ya supera lo hecho en su última campaña con el conjunto de la Noria.

TE PUEDE INTERESAR:



Las polémicas declaraciones de Giorgos Giakoumakis sobre Cruz Azul

Giorgos Giakoumakis hizo polémicas declaraciones sobre Cruz Azul tras llegar al PAOK, pues consideró que el equipo griego sí tiene claras sus metas, haciendo referencia a que el club de la Liga BBVA MX cuenta solo con algunas a medio plazo.

“Quería un punto de retorno, un lugar familiar donde supiera qué esperad. Un equipo que me demostrara mi importancia sin que me llevara tiempo adaptarme. Quería algo que me ayudara a integrarme rápidamente y al mismo tiempo, saber que el equipo tiene objetivos grandes y realistas, no solo objetivos para los medios”, mencionó el delantero.

El mejor torneo de Giorgos Giakoumakis tras dejar Cruz Azul

El futbolista griego vive su mejor momento con el PAOK Salónica, pues en 12 partidos disputados suma 3 anotaciones, una más que la marca conseguida en su último torneo en la Liga BBVA MX. El delantero solo marcó en 2 ocasiones en el Clausura 2025 en 13 encuentros jugados, aunque con la diferencia de que puso 3 asistencias.