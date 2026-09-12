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Fútbol

¡SU GOL 100! Así fue la primera anotación de Santiago Gimenez con el FC Porto (VIDEO)

Santiago Gimenez logró marcar su primer gol con el FC Porto, anotación con la que llegó a 100 anotaciones en su carrera

Santiago Gimenez gol FC Porto

Escrito por: Iván Vilchis

Este sábado 12 de septiembre del 2026, Santiago Gimenez disputó su tercer partido con el FC Porto y logró marcar su primer gol con el equipo, alcanzando así las 100 anotaciones en su carrera.

VIDEO: Así fue su gol 100 y su primera anotación con el FC Porto

Santiago logró terminar con su racha negativa de cara al arco y marcó su primer gol con el FC Porto al minuto 91 del encuentro. Desde los once pasos, Gimenez fue el encargado de cobrar de gran forma el penal.

Se tomó un momento, respiró profundo y terminó definiendo al centro de la porteria con la fuerza necesaria para que no le atajen su disparo. El portero logra tocar el balón pero no evita que termine en el fondo de las redes.

Gol clave para Gimenez que se encuentra peleando por la titularidad con el FC Porto y cercano a la fecha FIFA de octubre, meter presión en la pelea para ser convocado y considerado como una de las opciones para ser titular.

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