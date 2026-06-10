El VIDEO con el que Fulham se despidió de Raúl Jiménez y estalló las opiniones

Muchos se preguntan por qué razón Raúl Jiménez jugará en el Wolverhampton y no en el Club América. Lo concreto es que, rápidamente y casi sin rumores de por medio, el “Lobo de Tepeji” arribó a los Wolves. Tras la confirmación de su traspaso dentro de la propia Premier League, el Fulham ya despidió al futbolista mexicano y el video generó muchas opiniones.

Mientras América se centra en la posibilidad de dos refuerzos bomba para el Apertura 2026, el ex futbolista americanista ahora regresa a su otro viejo amor: el Wolverhampton. En ese contexto, durante un lustro se destacó en los “Lobos” y ahora regresará tras apenas 3 años en el Fulham, donde su nivel no llegó a ser tan bueno como el que había tenido allí.

Los detalles del video despedida del Fulham a Raúl Jiménez

“Raúl Jiménez se unirá a los Wolves después de que expire su contrato con el Fulham. Agradecemos al delantero su brillante servicio en las últimas tres temporadas”, reza el comunicado del Fulham. Durante 2 minutos y 20 segundos se pueden observar imágenes del delantero mexicano hablando en inglés y mostrándose agradecido de haber formado parte de ese equipo.

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El delantero de México también agradeció a sus compañeros y aparecieron voces de quienes jugaron al lado suyo. Los futbolistas del equipo inglés también destacaron su costado más humano.

115 appearances. 31 goals. Our Mexican sensation.



Thank you, Raúl. 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/4zjfpcuuHt — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 9, 2026

Entre las jugadas que muestra el video publicado por el Fulham, se destacan las imágenes de los penales que ejecutó el ex América, pues se sabe de su eficacia prácticamente perfecta para convertir los disparos desde los 11 metros.

En el Fulham se dio el momento más difícil de su carrera. Pues Raúl Jiménez tuvo el choque con David Luiz y estuvo 6 meses fuera de las canchas tras la cirugía de emergencia que necesitó en la cabeza.

Los números de Raúl Jiménez en su primer ciclo en el Fulham

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Raúl Jiménez en el Fulham han sido los siguientes: