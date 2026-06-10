Club América tuvo este error al intentar fichar a Raúl Jiménez: Wolves lo ganó

El Club América está buscando 2 nuevos refuerzos pedidos por Guillermo Almada, el flamante entrenador de las Águilas de Coapa. Sin embargo, ya se sabe que no podrá cumplir el gran sueño que tenía el equipo del nido, pues Raúl Jiménez se va al Wolverhampton y es uno de los jugadores de la Selección Mexicana que cambiará de equipo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto de Coapa tendría un refuerzo que ya era buscado desde que estaba André Jardine. Al margen de esa buena noticia, lo negativo es que Raúl no jugará en América, sino que se marchará a los Wolves. Muchos se preguntan cuál es la razón por la que eligió seguir en la Premier League y no cumplir el sueño del público azulcrema. Y hay una teoría muy interesante.

Raúl Jiménez dejó el América por un proyecto que confió en él antes que nadie

Uno de los principales motivos por los que el Raúl no eligió al América fue porque su prioridad es el futbol europeo y la Premier League s la mejor liga del mundo. Al margen de eso, la velocidad en la que el Wolverhampton actuó para lograr su fichaje fue mucho más rápida a la que pensaba accionar el conjunto de Coapa.

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Claro, América estaba atravesando el duro momento del cambio de entrenador, por la salida de André Jardine que aún se estaba gestionando y la llegada de Guillermo Almada. En ese marco, el proyecto del Wolves estaba mucho más desarrollado y garantizó sumarse con rapidez. Así, se terminó dando su llegada al club donde brilló en Inglaterra.

Some Raul classics from the archives!



What would be your favourite? 🇲🇽 pic.twitter.com/N1O0561rmT — Wolves (@Wolves) June 10, 2026

Club América pensaba acelerar por Raúl Jiménez tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Además, distintos reportes indicaban que el América iba a buscar al “Lobo de Tepejí” luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cuando se terminara la participación de Raúl con la Selección Mexicana. En tanto, Wolves aceleró cuando el mercado de fichajes recién comenzaba.

Los números de Raúl Jiménez en su primer ciclo en el Wolverhampton

De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Raúl Jiménez en el Wolverhampton han sido los siguientes: