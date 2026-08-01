VIDEO: Los goles de Federico Viñas que confirman que Toluca fichó a un verdadero crack

Federico Viñas se convirtió en el fichaje estrella del Toluca para afrontar el Apertura 2026. Luego de una temporada fenomenal en LaLiga de España jugando para el Real Oviedo, el delantero uruguayo regresó a la Liga BBVA MX y dejó León para vestirse de Diablo. Su nivel más reciente deja el panorama claro: el cuadro escarlata fichó a un futbolista de élite europea.

La increíble temporada de Federico Viñas en España

Federico Viñas cerró la temporada 2025-26 como una de las principales figuras del Real Oviedo. En su primer año en LaLiga de España, el delantero uruguayo disputó 33 partidos, fue titular en 28 oportunidades y marcó nueve goles. Además, aportó una asistencia y acumuló cerca de 2,450 minutos sobre el terreno de juego.

El antiguo atacante del Club América terminó como máximo goleador del conjunto asturiano. Promedió una anotación cada 271 minutos y participó directamente en 10 goles. Sus tantos llegaron contra Girona, Alavés, Osasuna, Levante y Sevilla, además de los dobletes que consiguió frente a la Real Sociedad y el Celta de Vigo.

Federico Viñas brilla en Real Oviedo|Crédito: Real Oviedo

Su rendimiento mejoró durante la segunda parte del campeonato. Ocho de sus nueve goles fueron anotados bajo la dirección del entrenador uruguayo Guillermo Almada. Su mejor racha se produjo entre marzo y abril, cuando convirtió cuatro veces en tres jornadas. En ese periodo marcó ante Levante, le dio la victoria al Oviedo frente al Sevilla y firmó un doblete en el triunfo por 3-0 sobre el Celta.

TE PUEDE INTERESAR:



La temporada de Viñas también tuvo un apartado negativo. El delantero recibió tres tarjetas rojas durante la primera mitad del torneo, dos de ellas de manera directa. Sin embargo, logró corregir este aspecto y no volvió a ser expulsado en las jornadas restantes.

Pese a sus números, el atacante no pudo evitar el descenso del Real Oviedo. El equipo terminó en el último lugar de LaLiga con 29 puntos y perdió la categoría un año después de conseguir el ascenso. Viñas, por su parte, finalizó su préstamo y regresó a México para convertirse en refuerzo de Toluca de cara al Apertura 2026.

Cuándo podría debutar Federico Viñas en Toluca

Viñas podría tener sus primeros minutos con Toluca el domingo 2 de agosto, cuando los Diablos Rojos reciban al Necaxa por la Jornada 3 del Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Nemesio Diez y comenzará a las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

El delantero uruguayo fue anunciado oficialmente como refuerzo el 30 de julio, por lo que su participación dependerá de que Toluca complete su registro ante la Liga BBVA MX y de la decisión de Antonio Mohamed. Debido al poco tiempo de trabajo con sus nuevos compañeros, podría comenzar entre los suplentes e ingresar durante la segunda parte.