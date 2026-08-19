VIDEO: El hijo de Alexis Vega juega al futbol como un crack y conmueve a Toluca

Alexis Vega regresó a la actividad con normalidad luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. El atacante del Toluca prácticamente no tuvo descanso tras regresar a los entrenamientos, sumando minutos con el equipo desde la Jornada 1 del Apertura 2026. Ahora el exChivas se prepara para afrontar el próximo compromiso del cuadro escarlata, pero en la previa, su hijo se llevó la mirada de todos los focos.

Durante las prácticas que se llevaron a cabo este martes pensando en el juego contra Querétaro por la Jornada 5, Vega sorprendió a sus compañeros al haber acudido a los entrenamientos con su hijo Alexander. Una vez finalizada la práctica matutina, el pequeño de apenas 4 años de edad demostró que heredó el talento futbolístico de su padre.

Toluca 3-1 FC Dallas |MEXSPORT

El video del hijo de Alexis Vega que recorre las redes sociales

Acostumbrado por el día a día que lleva a cabo su padre, Alexander se ve involucrado totalmente al futbol pese a ser muy pequeño. Así fue como en un video difundido en las redes sociales, se puede observar al hijo de Vega con su propio balón en la práctica del Toluca. Durante un reto junto a Alexis, “Ander” Vega dio muestras de su calidad con el golpeo del esférico.

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Padre e hijo jugaron un reto divertido, pero que pone a prueba las habilidades de golpeo de cada uno. Alexis Vega le instruyó a su hijo que impactara el balón en el travesaño de la portería del entrenamiento del Toluca. El pequeño apenas realizó tres intentos y golpeó el larguero de la meta en dos oportunidades, sorprendiendo a su propio padre. El video recorre las redes, donde los aficionados escarlatas ya lo piden para su equipo.

Fírmalo, Suinaga… de una 🤩 pic.twitter.com/6meIrL6m4g — El Rincón del Diablo Podcast (@delrojo1917) August 18, 2026

Alexis Vega se prepara para el duelo contra Querétaro

Alexis Vega se encuentra disponible para regresar al once titular del Toluca luego de recibir descanso en el empate sin goles frente al Atlante. Antonio Mohamed decidió dosificar al atacante debido al desgaste acumulado entre el Mundial 2026, la Liga BBVA MX y la Leagues Cup, por lo que su ausencia no estuvo relacionada con una nueva lesión.

El capitán escarlata buscará recuperar protagonismo ante Querétaro. Desde su regreso de la Copa del Mundo ha marcado tres goles: uno frente a Chivas en el Apertura 2026, otro contra Cruz Azul por el Campeón de Campeones y el restante ante FC Dallas en la Leagues Cup.

El compromiso correspondiente a la Jornada 5 fue reprogramado para el viernes 21 de agosto a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Corregidora. Toluca llega ubicado en la quinta posición con siete puntos y posteriormente deberá afrontar los Cuartos de Final de la Leagues Cup contra Austin FC.