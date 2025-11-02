Pocos lo han visto: VIDEO de James Rodríguez y aficionado de León es furor en redes por presunto maltrato

El Club León fue eliminado del Apertura 2025 luego de haber caído por 2-0 ante el Club América en la Jornada 16 de la Liga BBVA MX . James Rodríguez no continuará en el cuadro esmeralda y, si bien su salida no se da en los mejores términos, los aficionados del equipo de Guanajuato están contentos con su rendimiento y aprovechan cada situación para poder llevarse un recuerdo con el colombiano.

Sin embargo, un video que recorre las redes sociales muestra un momento para nada célebre: un aficionado del León se acerca a James Rodríguez para tomarse una fotografía con él, pero en ese momento, un miembro de seguridad del club entra en escena y empuja al fanático, provocando una gran cantidad de reacciones en Internet. Por otro lado, se dio a conocer la verdadera razón de la salida de James .

James Rodríguez es viral por un video en redes

Lo cierto es que en el video publicado en la red social de X, se puede observar a James predispuesto a tomarse la foto con el aficionado de León, levantando su cabeza para posicionarse para la cámara. A pesar de la predisposición del mediocampista, la seguridad del club intervino para terminar con el feliz momento.

Los aficionados reaccionan al accionar de la seguridad del Club León

En gran parte, los aficionados del León se mostraron muy molestos con la decisión tomada por la seguridad del club. “¡Nooooo! Así no se trata a la afición”, esbozó un fanático, mientras que otros defendieron la predisposición del colombiano: “La gente habla como si James hubiese empujado al aficionado, y si miran bien el video, él se detuvo a tomarse la foto”.

James Rodríguez no seguirá en León a partir de 2026

El periodista César Luis Merlo confirmó en su cuenta personal de X que James Rodríguez no renovará su contrato con el León. Su vínculo expira el próximo 31 de diciembre de 2025, por lo que el ex Real Madrid abandonará Guanajuato una vez finalizado el Apertura 2025. Como agente libre, varios equipos lo tienen en carpeta y su futuro podría estar dentro de la Liga BBVA MX, como así también en la MLS.