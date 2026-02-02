WWE: Esta sería la primera lucha ASEGURADA para Wrestlemania 42

Restan poco menos de tres meses para que se lleve a cabo el Wrestlemania 42 , mismo que es el evento más importante que la WWE tendrá en el año. Ante esta situación, distintos rumores en redes sociales han dado a conocer que la planificación ya tiene asegurada una lucha para este evento.

Como sabes, el Wrestlemania 42 de la WWE es un evento en donde, durante dos noches, se realizan los combates más importantes de la empresa en el año. Tal situación hace que la planificación sea extensa si se considera que, en promedio, hay entre seis y siete luchas por noche, lo cual hace que el análisis sea complicado.

¿Cuál sería la primera lucha asegurada del Wrestlemania 42, según la WWE?

De acuerdo con información de WrestleVotes vía Fightful Select, la WWE tendría su primer combate confirmado para Wrestlemania 42, aunque se desconoce si esta será en la noche 1 o 2. De acuerdo con la fuente, la lucha en turno sería entre AJ Lee y Becky Lynch, leyendas del apartado femenino.

AJ Lee vs Becky Lynch is reportedly locked in for Wrestlemania 42



(via WrestleVotes on Fightful Select) pic.twitter.com/R7EdALqyFx — WrestlingWorldCC (@WrestlingWCC) January 22, 2026

Cabe mencionar que ambas luchadoras regresaron al roster principal de la WWE durante el año pasado. Y mientras Becky Lynch ha estado en planos estelares mediante su Campeonato Intercontinental Femenino, AJ Lee regresó hace apenas unos meses para continuar una historia con su esposo, CM Punk.

Desde su retorno a la empresa, AJ Lee ha tenido un feudo importante contra Becky Lynch que comenzó desde Survivor Series. Ante esta situación, los organizadores de la WWE consideran que un mano a mano entre estas figuras sería un plato realmente atractivo para Wrestlemania 42.

¿Brock Lesnar estará en Wrestlemania 42?

Luego de lo sucedido en la última edición de Royal Rumble , así como por los posters publicitarios de la misma WWE, todo haría indicar que Brock Lesnar sí estará en Wrestlemania 42. Rumores en redes indican que esta podría ser su lucha de retiro, aunque esto no ha sido confirmado por la empresa.