VIDEO: Mexicano se ríe de un argentino en su cara durante la final del Mundial 2026 en pleno estadio y las redes estallan

Argentina perdió con España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y generó repercusiones de todo tipo en redes sociales. Así como Lionel Messi dejó un duro mensaje en su cuenta de Instagram, un mexicano se hizo viral tras reírse de un argentino en su cara durante el último partido disputado en New Jersey.

Así como Leandro Paredes se peleó con Gavi dentro del campo de juego, en las gradas también hubo algunos conflictos menores. Un fanático mexicano alentaba a España con ambos jerseys y miraba a un argentino mientras se reía. Aunque no trascendió el motivo del comienzo del conflicto, el oriundo de México se burló del de Argentina.

Crédito: Mexsport

La burla de un mexicano contra un argentino en la final del Mundial 2026

Mientras Argentina no la pasaba bien en el partido y se veía venir la derrota inminente, un aficionado con la playera de México miraba a los argentinos mientras un hombre de ese país le gritaba y una mujer le propinaba algunos insultos. Luego de eso, se quitó el jersey azteca y se dejó puesta la camiseta de España, para alentar al rival de Argentina.

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El hombre de México comenzó a mostrarse festejando el rendimiento de España y sacudiendo su playera, demostrando felicidad, no sin antes reírse en la cara de algunos fanáticos argentinos. Por suerte, el conflicto no escaló a la violencia física y quedó simplemente en un pleito de futbol.

Los resultados de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina terminó la fase de grupos con puntaje perfecto tras ganar sus tres partidos. En la fase eliminatoria superó con partidos épicos a Cabo Verde, a Egipto, a Suiza y a Inglaterra. Llevó a España a la prórroga pero no le alcanzó. Estos fueron los resultados: