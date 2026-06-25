Memo Ochoa iguala un antecedente mundialista con México que solo había sucedido 48 años atrás

México culminó una Fase de Grupos histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado azteca goleó por 3-0 a República Checa en la tercera jornada y sumó nueve puntos de nueve posibles para avanzar a la ronda de Dieciseisavos de Final. A pesar de la contundente goleada, todos los focos apuntaron hacia Guillermo Ochoa, histórico guardameta que ingresó en la segunda mitad.

Con el 2-0 parcial en el marcador, el entrenador Javier Aguirre tomó la decisión de brindar homenaje hacia el “Memo” Ochoa. Corría el minuto 78 de juego cuando Raúl “Tala” Rangel, portero titular de México, abandonó el campo de juego para dejar su lugar al experimentado arquero del AEL Limassol, quien está jugando su última Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Este ingresó quedará en los libros de historia del balompié nacional.

Por qué el ingreso de Guillermo Ochoa es historia de México

Resulta que la Selección Mexicana había sustituido a su guardameta una sola vez en su historia de las Copas del Mundo. El último procedente sucedió 48 años atrás cuando el 6 de junio de 1978, Pedro Soto reemplazó a José Pilar Reyes al minuto 40 en un juego contra Alemania. De esta manera, el ingreso del “Memo” Ochoa se convirtió en el segundo de toda la historia de México en la competición.

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Cabe destacar que Guillermo Ochoa disputó un total de 12 minutos en la victoria de México por 3-0 sobre Chequia. Además, no tuvo intervenciones, ya que los europeos no lograron rematar a portería mientras el experimentado guardameta de 40 años defendía los tres palos. El “Memo” tuvo un buen juego de pies y fue crucial en la salida de su equipo para que marcara el tercer gol final gracias a un gran remate de Álvaro Fidalgo.

Hay quienes llegan a un Mundial.

Hay quienes dejan su marca en 6️⃣.



Francisco Guillermo Ochoa Magaña.



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Ochoa habría jugado su último partido como jugador profesional

En más de una ocasión, “Memo” Ochoa afirmó que se retiraría del futbol una vez completada la participación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Teniendo en cuenta que el “Tala” Rangel es el portero considerado titular por Aguirre, es probable que el arquero de Limassol haya visto sus últimos minutos dentro de un terreno de juego.

Lo cierto es que Ochoa ha hecho historia en la Selección Mexicana y el “Vasco” Aguirre le dio la oportunidad de retirarse del más grande escenario dentro de la cancha.