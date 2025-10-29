VIDEO: esto que el Piojo Alvarado hizo en un supermercado dejó a todos con la boca abierta

Roberto Piojo Alvarado es una pieza fundamental en las Chivas de Gabriel Milito, entrenador al que ya comparan con Matías Almeyda debido a sus buenos resultados. El delantero de 27 años del Guadalajara es uno de los jugadores más queridos por la afición tapatía, pero no solo por su desequilibrante rendimiento dentro del campo, sino que también por su gran humildad fuera de este.

En redes sociales, se hizo viral nuevamente un video del Piojo Alvarado donde se lo ve de compras en un supermercado aparentemente de Jalisco. Mientras los aficionados hacían fila para pagar sus compras, el futbolista de Chivas se quedó platicando con ellos e, incluso, decidió pagar la cuenta de forma inesperada. Mientras tanto, una leyenda de Guadalajara podría dejar el equipo en 2026 .

Crédito: Mexsport

Eso no fue todo, ya que los aficionados presentes en el supermercado se percataron de la presencia del Piojo Alvarado y comenzaron a pedirle fotografías. Lejos de mostrar incomodidad o rechazar las peticiones, el jugador de Chivas se mostró humilde y se tomó el tiempo para cumplir con los deseos de los fanáticos. De esta manera, el delantero mostró su grandeza fuera del campo de juego.

Cabe destacar que el video data del mes de diciembre de 2024, previo a Navidad. Sin embargo, el contenido multimedia volvió a tomar repercusión en estos últimos días, con más de 58 mil reproducciones en la red social de X.

Que Gran gesto de mi Piojo Alvarado, lo Tkm 🫶🏻🥹 @Chivas pic.twitter.com/dVuuo3iaHR — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) December 11, 2024

La reacción de los aficionados al gesto del Piojo Alvarado

Los fanáticos del Guadalajara se mostraron impresionados con el accionar del Piojo, afirmando que "lo aman". Otro aficionado fue incluso más dramático y soltó: "No mames me pasa esto y ahora sí puedo fallecer". Mientras que un último fan de Chivas se tomó la situación con gracia: "Otro día más sin encontrarme al Piojo en un supermercado y que me pague la cuenta".

@ElGranDictador6 / X

Piojo Alvarado regresó a la titularidad con Chivas

Tras la lesión sufrida frente al América en el Clásico Nacional el 14 de septiembre, Piojo Alvarado regresó a la titularidad este 25 de octubre en la victoria de Chivas por 4-1 frente a Atlas en el clásico tapatío. Esto significa que el delantero estará disponible para los dos partidos restantes de la primera fase del Apertura 2025.