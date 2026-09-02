ÚLTIMA HORA: Hormiga González da su PRIMERA ASISTENCIA con el Olympiakos en la Copa de Grecia 2026; VIDEO
“Hormiga” González logró dar su primera asistencia con el Olympiakos en la Copa de Grecia 2026; VIDEO
Este miércoles 2 de septiembre del 2026, Armando "Hormiga" González tuvo su primer partido como titular con el Olympiacos y logró marcar su primer gol de la temporada y dar su primera asistencia para concretar la victoria de su nuevo club.
VIDEO: Así fue la primer asistencia de la "Hormiga" González
La "Hormiga" González logró dar su primera asistencia con el Olympiacos al minuto 54 del segundo tiempo. Fue para el tercer gol del equipo, dandole el paso a Onyemaechi Bruno.
La jugada fue tras un centro retrasado al que llegó la Hormiga con poco ángulo para definir por lo que decidió cabecear bajandole el balón a su compañero Bruno en el borde del área, se acomodó el balón y terminó sacando un disparo colocado al poste para asi marcar el tercer gol del partido.
ASISTENCIA DE LA HORMIGA GONZÁLEZ 🇲🇽🇬🇷 pic.twitter.com/Y0oeGp2ESy
— Archivismo (@Archivismo) September 2, 2026
Al minuto 81, terminó saliendo de cambio por Jota Silva. Hormiga tuvo un gran debut al anotar un gol, dar una asistencia y la victoria de 4-0 a favor de su equipo.
Así fue el primer gol de la Hormiga González
El delantero mexicano "Hormiga" González, anotó su primer gol con el Olympiacos al minuto 34 del primeer tiempo en la Copa de Grecia. Un centro a segundo poste en el que logró cerrar de buena forma Armando para mandar el balón al fondo de las redes y abrir el marcador.
CAYÓ EL GOL DE HORMIGA GONZÁLEZ pic.twitter.com/dnjEVNw16a
— cin 🇲🇽 isra reyes | vi a harry ~ Lira (@cinthyaforliam) September 2, 2026
El primer festejo de la 'Hormiga' González, fue en el tiro de esquina y mostró su fanatismo por el anime en Grecia y especialmente Dragon Ball, el jugador se aventó un Kamehameha.
Our no.34 strikes in the 34’ pic.twitter.com/xx2e8xVCoM
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026