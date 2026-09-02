ÚLTIMA HORA: Hormiga González ANOTA su primer GOL con el Olympiakos en la Copa de Grecia 2026; VIDEO

El delantero mexicano Hormiga González ya anotó con el Olympiacos, en partido de la Copa de Grecia en el que fue enviado a la cancha como titular del conjunto rojiblanco para enfrentar al AEA; la primera anotación del ex de Chivas cayó al 34 rematando de cabeza minutos después de que fallara una jugada con un remate que fue por arriba.

Este miércoles, en el duelo de Copa, le dieron la confianza para ir de titular y ahora la Hormiga no ha fallado a esa confianza logrando su primer gol con el equipo que apostó todo por él, siendo fichado en este mercado de verano de transferencias.

Armando Hormiga González, si bien falló una jugada antes, llama la atención su movilidad en el área y como busca los espacios y anticipar a los defensas, lo que por segunda ocasión en el partido sucedió, aunque ahora sí logró marcar con un remate efectivo en el área chica.

Tras el gol, Hormiga González corrió a la esquina de la cancha y celebró con sus compañeros quienes le mostraron apoyo y felicitaciones por su gol, sin embargo, la Hormiga tenía un pendiente y era su celebración en solitario.

Hormiga González celebra con el Kamehameha

Armando Hormiuga González, atacante del equipo Olympiacos volteó hacia la esquina y recordando su fanatismo por el anime y especialmente Dragon Ball, el jugador se aventó un Kamehameha.