Big Show se despide de la WWE y se muda con la competencia

Pensar en el Big Show, es regresar en el tiempo y verlo pelear sobre el ring de la WWE. Hoy, la superestrella de la lucha libre de los Estados Unidos anunció que su tiempo con la marca terminó y se irá con la máxima competencia, AEW.

Por casi dos décadas, Paul Wight, más conocido como Big Show, se dedicó a generar una identidad dentro de la WWE, y se ha encargado de promover no s`´ólo a la marca, sino también al futuro, jóvenes peladores respaldados por el Gigante del ring; aunque el también será una de las victimas por la pandemia del COVID-19.

La situación financiera de la marca no ha sido la mejor, y aunque han innovado e intentado sobreponerse a la situación con funciones virtuales o sana distancia, los resultados no han sido los esperados. Es por esto, que el luchador y la WWE no llegaron a un acuerdo económico para este año.

La sorpresa para muchos, es que el Big Show decidió firmar con la competencia, AEW. Aunque ahora tendrá un papel diferente, pues dejará el ring para compartir su experencia en el micrófono.

Otras facetas del Big Show

Estar frente a una cámara de televisión no es cosa nueva para Wight. El luchador también ha tenido facetas como actor. Su más reciente incursión a la industria fue la serie que protagonizó en la plataforma digital, Netflix.

La comedia estadounidense contaba una historia muy parecida a la de él. Un luchador retirado que vivía diferentes aventuras con su familia en la nueva faceta como padre de familia de tiempo completo, y de como de a poco se iba acostrumbrando a este nuevo rol.

Aunque hora estará dedicado a comentar las peleas, no se descarta que el Big Show, o Paul Wight, decida regresar en cualquier momento al ring, en un tercer o incluso cuarto aire.