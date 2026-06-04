VIDEO: la viral reacción de un taxista al enterarse que su pasajero era una estrella mundialista

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ trae consigo partidos importantes en México y también historias muy bonitas tanto en territorio azteca como en Estados Unidos y en Canadá. Recientemente sucedió algo completamente impensado en el ambiente futbolístico. Pues trascendió un video viral por un taxista que se dio cuenta que estaba llevando a una estrella mundialista: Gonzalo Plata.

Resulta que el crack de la selección de Ecuador —con lista de convocados confirmada— se bajó de un taxi y recién en ese momento el conductor se dio cuenta de que se trataba de un jugador de futbol. Claro, una decena de periodistas y fanáticos lo abordaron para hacerle preguntas, pedirle autógrafos y darle mensajes de cariño. La reacción del chofer provocó risas.

La insólita reacción del taxista al darse cuenta de que llevaba a un futbolista

Mientras le ayudaba a bajar las maletas del taxi, una decena de seguidores se acercaron a darle cariño a Gonzalo Plata, el futbolista ecuatoriano. El taxista miraba hacia un lado y hacia el otro casi sin poder creer lo que veía. Sin dudas hasta ese momento no sabía que estaba llevando a una estrella mundialista en su carro.

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La reacción de un conductor de Uber al descubrir que su pasajero es un jugador que va a representar a su país en el Mundial 😭 pic.twitter.com/PmHlCqH8J8 — ceciarmy (@ceciarmy) June 4, 2026

¿Quién es Gonzalo Plata, el jugador que sorprendió al taxista en la previa mundialista?

Gonzalo Plata es un futbolista ecuatoriano de 25 años que juega como extremo derecho. Nació en Guayaquil y actualmente milita en el Flamengo de Brasil y, claro, es la figura de la selección de Ecuador de cara a la fiesta máxima del futbol. Siendo hábil y regateador, ha pasado por clubes como Independiente del Valle, Sporting CP, Real Valladolid, Al Sadd SC y Flamengo.

Con Ecuador disputó el Mundial de Qatar 2022 y ahora jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la "Tri". Ya tiene 50 partidos con su seleccionado. Además, cuenta con un valor de mercado de 9 millones de euros, el más alto de su carrera hasta ahora. La justa internacional podría ser un trampolín para su carrera. Por lo pronto, ya protagonizó el viral de la semana.

