Lista OFICIAL: cuáles selecciones jugarán en México la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ilusiona a todos los fanáticos del futbol y tiene la particularidad de ser en tres países en simultáneo. México tiene el privilegio de tener el partido inaugural (con artistas confirmados), frente a Sudáfrica. Pero al margen de estos dos, muchos se preguntan qué selecciones jugarán en el suelo azteca.

Además del duelo inaugural de este 11 de junio, México tendrá un total de 13 partidos en el país, divididos en 5 encuentros en la CDMX, 4 en Guadalajara y 4 en Monterrey. Además, hay 13 países ya confirmados que jugarán en territorio nacional.

General view of the Mexico City Stadium, venue for the 2026 FIFA World Cup, on May 26, 2026, Mexico City, Mexico.|Jose Hernandez/MEXSPORT

¿Qué países jugarán en México, según el estadio?

En CDMX: México, Sudáfrica, Chequia (Grupo A); Uzbekistán, Colombia (Grupo K)

México, Sudáfrica, Chequia (Grupo A); Uzbekistán, Colombia (Grupo K) En Monterrey: Sudáfrica, Corea del Sur (Grupo A), Suecia, Túnez y Japón (Grupo F). Además, está definido que jugarán el 1º del Grupo F (podría sumarse Países Bajos a la lista) contra el 2º del Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití o Escocia).

Sudáfrica, Corea del Sur (Grupo A), Suecia, Túnez y Japón (Grupo F). Además, está definido que jugarán el 1º del Grupo F (podría sumarse Países Bajos a la lista) contra el 2º del Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití o Escocia). En Guadalajara, Jalisco: República Democrática del Congo, Colombia (Grupo K); Uruguay, España (Grupo H); Corea del Sur, México, Chequia (Grupo A).

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¿Qué partidos se jugarán en el Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026?

Jueves, 11 de junio 2026 – Partido 1 – México vs. Sudáfrica – Grupo A (Inaugural)

Miércoles, 17 de junio 2026 – Partido 24 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K

Miércoles, 24 de junio 2026 – Partido 53 – Chequia vs. México – Grupo A

Martes, 30 de junio 2026 – Partido 79 – 1º Grupo A vs. Mejor 3º C/E/F/H/I – 16avos de final

Domingo, 5 de julio 2026 – Partido 92 – Ganador 79 vs. Ganador 80 – Octavos de final

¿Qué partidos se jugarán en el Estadio Monterrey en el Mundial 2026?

Domingo, 14 de junio 2026 – Partido 12 –Suecia vs. Túnez - Grupo F

Sábado, 20 de junio 2026 – Partido 36 – Túnez vs Japón – Grupo F

Miércoles, 24 de junio 2026 – Partido 54 – Sudáfrica vs República de Corea – Grupo A

Lunes, 29 de junio 2026 – Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - 16avos de final

¿Qué partidos se jugarán en el Estadio Guadalajara en el Mundial 2026?