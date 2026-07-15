7 videos que te harán amar a Argentina y llorar por lo que significa su rivalidad con Inglaterra

Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras en una Copa Mundial y, como ocurrió tantas veces a lo largo de la historia, la expectativa trasciende lo estrictamente deportivo. En las últimas horas, diversos videos se volvieron virales en TikTok, Instagram y otras redes sociales al recordar uno de los capítulos más emblemáticos del futbol mundial.

Las publicaciones acumulan millones de reproducciones y muestran imágenes históricas, relatos emotivos y testimonios de aficionados que explican por qué este enfrentamiento sigue generando tantas emociones décadas después. Para muchos seguidores, se trata de una rivalidad que marcó generaciones enteras y que continúa escribiendo nuevos capítulos en cada Mundial.

#inglaterra #maradona #malvinas #futbol ♬ sonido original - lucaciordiia @lucaciordiia En el Mundial de México 1986, Argentina e Inglaterra se veían las caras en los cuartos de final. Tan solo cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, aquel partido representaba mucho más que un partido de fútbol. La albiceleste acabó ganando 2-1 con una exhibición total de Maradona, y para gran parte de su sociedad, aquella victoria fue como una revancha emocional. #argentina

El partido de 1986 que cambió para siempre la rivalidad entre Argentina e Inglaterra

Gran parte de los videos que circulan en redes sociales recuerdan el partido de cuartos de final del Mundial de México 1986, considerado uno de los encuentros más importantes en la historia del futbol.

Aquel día, Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra con una actuación inolvidable de Diego Armando Maradona. El entonces capitán albiceleste marcó dos de los goles más recordados de todos los tiempos: la llamada "Mano de Dios" y el que posteriormente sería bautizado como el "Gol del Siglo".

Más allá del resultado, muchos aficionados destacan el contexto emocional que rodeó aquel encuentro. Apenas habían transcurrido cuatro años desde la Guerra de las Malvinas y para una parte importante de la sociedad argentina el triunfo tuvo un significado que fue más allá de lo deportivo.

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Los contenidos que se volvieron virales en redes sociales resaltan especialmente la figura de Maradona y la pasión con la que representó a la Selección Argentina durante su carrera.

Entre los comentarios más repetidos aparecen mensajes que lo describen como una leyenda que jugó cada partido con una enorme entrega y que protagonizó una de las actuaciones más memorables que se recuerdan en una Copa del Mundo.

Incluso algunos usuarios establecen paralelismos con la actualidad y señalan que Lionel Messi lidera ahora una nueva generación que busca seguir construyendo momentos históricos para el futbol argentino.

Mientras tanto, la expectativa crece de cara a una nueva edición de esta rivalidad. Cuarenta años después de aquel inolvidable partido de México 1986, Argentina e Inglaterra volverán a encontrarse en una semifinal mundialista con millones de aficionados pendientes de lo que ocurra dentro de la cancha.

#Argentina #Inglaterra #Semifinal ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias ⚽ Semifinal con historia: Argentina vs Inglaterra No es solo fútbol. Cuando Argentina y Inglaterra se cruzan, la cancha revive heridas que empezaron en la Guerra de las Malvinas y se transformaron en una rivalidad marcada por momentos inolvidables. En 1986, Maradona dejó huella con la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Décadas después, Beckham y otros capítulos siguieron alimentando la tensión. Hoy, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el partido vuelve a encender orgullo, memoria y pasión. Para algunos será un partido más por el pase a la Gran Final; para otros, un nuevo capítulo de una historia que nunca termina de cerrar. Los detalles con @Renzo AC. #Mundial2026

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