Real Betis tendría en la mira a otro jugador del Club América y haría todo lo posible por tenerlo

La directiva del Club América le cumplió deseos a André Jardine en cuanto a los refuerzos y las salidas que él pidió para este Clausura 2026. Sin embargo, uno de los jugadores que seguramente no quería que se marcharan era Álvaro Fidalgo, quien fue transferido al Real Betis de España 5 años después de arribar a México. Ahora ese equipo se podría llevar a otra estrella.

Mientras que Jardine se vengó de un futbolista que no quiere renovar en el América , desde el exterior pusieron sus ojos en una figura de las Águilas de Coapa. Resulta que el conjunto bético no se conforma con la llegada de Fidalgo, sino que buscaría a otro de los mejores futbolistas de la Liga BBVA MX. Sí, es que buscarían llevarse a Alejandro Zendejas.

Alejandro Zendejas (L) of America fights for the ball with (R) Anthony Markanich of Minnesota during the match between America and Minnesota United FC as part of Phase One of the Leagues Cup 2025 at Shell Energy Stadium on August 02, 2024 in Houston, Texas, United States.|MEXSPORT

Alejandro Zendejas estaría en carpeta del Real Betis de La Liga

Según distintos reportes, Álex Zendejas sería la obsesión del Real Betis ya que lo han visto cuando estaban observando a Fidalgo, el flamante refuerzo del equipo verde y blanco. Se sabe que es uno de los jugadores más talentosos que tiene la Liga MX y que no es la primera vez que surge un rumor en torno al mexicano - estadounidense de 28 años.

El precio actual de Alejandro Zendejas ¿la obsesión del Real Betis?

De acuerdo a los datos brindados por Transfermarkt, el valor de mercado de Álex Zendejas es de 8.5 millones de euros, lo que equivale a una cifra cercana a los 174 millones de pesos mexicanos, una cifra realmente muy alta para la Liga MX. Cabe destacar que, en su momento, América había fichado al extremo derecho desde Necaxa por € 2.6 M.

Álvaro Fidalgo con el Betis|X: @RealBetis

Los números de Alejandro Zendejas en el Club América

Según la información proporcionada por BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores, los números de Alejandro Zendejas en el Club América son los siguientes: