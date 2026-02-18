Vinícius Lima hizo esto en los entrenamientos del Club América que a muchos no les pareció correcto (a otros sí)

Vinícius Lima vio sus primeros minutos en la derrota del Club América ante Chivas en el Clásico Nacional, pero lo que ha dado de hablar en las últimas horas no fue su desempeño en este partido, sino en los entrenamientos previos a la jornada 7, cuando su equipo visite a Puebla.

El brasileño no se guardó nada y le hizo una fuerte entrada a su compañero Kevin Álvarez, quien podría perder su puesto ante el inminente regreso de Dagoberto Espinoza. El suceso que a muchos no les pareció correcto y a otros sí, ocurrió en espacios reducidos.

La acción del brasileño sobre Kevin Álvarez fue tema de conversación en X.|Captura de pantalla

El lateral derecho recibió el balón de su compañero Cristian Borja, cuando el jugador de 29 años se barrió con los tachones por delante, dándole un fuerte golpe en la espinilla. Álvarez mostró gestos de dolor y no fue hasta que el propio Vinícius y otro futbolista de Coapa lo ayudaron a levantarse, mientras éste rengueaba.

La opinión del público a la barrida de Vinícius sobre Kevin

El seleccionado mexicano ha tenido una baja de juego considerable, que hasta le costó perder la titularidad en el Apertura 2025. No obstante, una lesión de Dagoberto Espinoza provocó que André Jardine le diera la confianza una vez más.

Sin embargo, Álvarez no levanta y prueba de ello fue el partido ante Chivas, donde registró varios errores, como la pérdida de marca en el gol de Armando “Hormiga” González y el mal control del balón.

https://x.com/tudimebeto/status/2023848511411032125?s=20

Por lo anterior, los aficionados azulcremas no duraron en reaccionar a la fuerte barrida de Vinícius sobre Álvarez, de los cuales muchos hubo a favor, aunque la minoría salió a defender el actuar del brasileño durante el entrenamiento.

“Ojalá lo hubiera lesionado para el resto del torneo. Nos habría hecho un enorme favor, tiene una semana y ya se está volviendo ídolo”; “Ojalá esa barrida sirva para que Kevin coma banca” y “Qué asco de comentarios, ya se les olvidó que ese wey metió un gol en la final contra Monterrey y no es por defenderlo”, fueron algunos de los comentarios en la red social de X.