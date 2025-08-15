deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

¡Vivimos engañados! Rey Mysterio Jr no es mexicano: de esta nacionalidad es la estrella de la WWE

El luchador ha traspasado fronteras con su talento y ha cautivado al público; sin embargo, Rey Mysterio Jr no es mexicano pese a arrancar su carrera en el país

¡Vivimos engañados! Rey Mysterio Jr no es mexicano: de esta nacionalidad es la estrella de la WWE
Rey Mysterio
¡Vivimos engañados! Rey Mysterio Jr no es mexicano: de esta nacionalidad es la estrella de la WWE
José Alejandro
Lucha Azteca
Compartir

Rey Mysterio Jr nació en San Diego, California, por ello es estadounidense y no mexicano como muchas personas piensan. Lo anterior, ya que dio sus primeros pasos en el país azteca debido a que desde muy pequeño se fue a vivir a Tijuana, Baja California, donde comenzó y debutó en el deporte espectáculo antes de llegar a Triple A y ser compañero de L.A Park, quien cambia su nombre por una razón que nadie puede creer.

La superestrella de la WWE detalló en el podcast Luchando por tus Sueños que a la edad de 9 años su familia optó por dejar Estados Unidos y vivir en México, específicamente en la ciudad fronteriza, donde radicaba la mayor parte de sus parientes, entre ellos su tío Rey Mysterio, quien le enseñó a luchar y hoy en día esté considerado para la Triplemanía XXXIII, evento en el que será el encargado de un importante momento .

Rey Mysterio Jr
Rey Mysterio
Rey Mysterio Jr nació en San Diego, California, por lo que es estadounidense y no mexicano

Rey Mysterio Jr refirió que todas las mañanas cruzaba la frontera para ir a la escuela, mientras que por la noche regresa a México para entrenar lucha libre junto a su tío y el hermano de Psicosis, hoy conocido como Nicho El Millonario. Fue tanto el amor que le tuvo al deporte espectáculo que comenzó su carrera a los 14 años y ahora a sus 50 años sigue brillando como el primer día.

TE PUEDE INTERESAR:

Las raíces mexicanas de Rey Mysterio Jr, la estrella de la WWE

Rey Mysterio Jr le tiene un gran cariño a México, pese a no nacer en el país, ya que toda su familia es de Tijuana, ciudad a la que visitaba desde muy pequeño durante las vacaciones. Por lo anterior, siempre tuvo una gran conexión con la nacionalidad azteca, además de que fue su hogar desde los 9 años hasta que en 1995 emigró a ECW para despegar su carrera como luchador.

En varias funciones de la WWE el luchador ha salido con la bandera mexicana y hace un par de años revivió la facción que cautivó al público a finales de los 90´s: Latino World Order (LWO), equipo que nació en 1998 en la empresa WCW y estaba conformado por los luchadores mexicanos como Psicosis, Héctor Garza y Juventud Guerrera, aunque era liderada por Eddie Guerrero, nacido en Estados Unidos, pero con raíces aztecas.

Rey Mysterio Jr también se uniría a esta facción meses después, cuyo objetivo era exponer a los luchadores mexicanos que recibían pocas oportunidades en la empresa americana y así pudieran demostrar su talento arriba del ring.

Más allá del futbol
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
pentagon psycho clown lucha fighter
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Psycho Clown | Final de Lucha Fighter 2020 Lucha Libre AAA
triplemania lucha libre luchadores aaa
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA tuvo un día de medios sobre la Triplemanía XXXI
×
×