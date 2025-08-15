¡Vivimos engañados! Rey Mysterio Jr no es mexicano: de esta nacionalidad es la estrella de la WWE

Rey Mysterio Jr nació en San Diego, California, por ello es estadounidense y no mexicano como muchas personas piensan. Lo anterior, ya que dio sus primeros pasos en el país azteca debido a que desde muy pequeño se fue a vivir a Tijuana, Baja California, donde comenzó y debutó en el deporte espectáculo antes de llegar a Triple A y ser compañero de L.A Park, quien cambia su nombre por una razón que nadie puede creer.

La superestrella de la WWE detalló en el podcast Luchando por tus Sueños que a la edad de 9 años su familia optó por dejar Estados Unidos y vivir en México, específicamente en la ciudad fronteriza, donde radicaba la mayor parte de sus parientes, entre ellos su tío Rey Mysterio, quien le enseñó a luchar y hoy en día esté considerado para la Triplemanía XXXIII, evento en el que será el encargado de un importante momento .

Rey Mysterio Jr refirió que todas las mañanas cruzaba la frontera para ir a la escuela, mientras que por la noche regresa a México para entrenar lucha libre junto a su tío y el hermano de Psicosis, hoy conocido como Nicho El Millonario. Fue tanto el amor que le tuvo al deporte espectáculo que comenzó su carrera a los 14 años y ahora a sus 50 años sigue brillando como el primer día.

Las raíces mexicanas de Rey Mysterio Jr, la estrella de la WWE

Rey Mysterio Jr le tiene un gran cariño a México, pese a no nacer en el país, ya que toda su familia es de Tijuana, ciudad a la que visitaba desde muy pequeño durante las vacaciones. Por lo anterior, siempre tuvo una gran conexión con la nacionalidad azteca, además de que fue su hogar desde los 9 años hasta que en 1995 emigró a ECW para despegar su carrera como luchador.

En varias funciones de la WWE el luchador ha salido con la bandera mexicana y hace un par de años revivió la facción que cautivó al público a finales de los 90´s: Latino World Order (LWO), equipo que nació en 1998 en la empresa WCW y estaba conformado por los luchadores mexicanos como Psicosis, Héctor Garza y Juventud Guerrera, aunque era liderada por Eddie Guerrero, nacido en Estados Unidos, pero con raíces aztecas.

Rey Mysterio Jr también se uniría a esta facción meses después, cuyo objetivo era exponer a los luchadores mexicanos que recibían pocas oportunidades en la empresa americana y así pudieran demostrar su talento arriba del ring.

