Chivas de Guadalajara ganó y fue al cumplir con esta regla impuesta por la Liga BBVA MX

Mientras un canterano de Chivas brilla en Europa , el equipo de Guadalajara se destaca en el torneo puesto que venció 2-0 a Pachuca en el debut del Clausura 2026. Pero además de ganar en el resultado, también lo hizo al cumplir con una regla impuesta por la Liga BBVA MX, precisamente la de los minutos de juego mínimos que deben tener los juveniles.

Resulta que además de los goles con los que Chivas le ganó a Pachuca , el Guadalajara también cumplió los 225 minutos máximos por encuentro que permite la Regla de Menores de la Liga MX. Sí, es que el Rebaño Sagrado se destaca por darle tiempo de juego a aquellos futbolistas formados en la cantera o que simplemente tienen menos de 22 años.

¿Qué menores jugaron en Chivas de Guadalajara ante Pachuca?

Brian Gutierrez (22 años): 86 minutos

Bryan González (22 años): 90 minutos

Armando Gonzalez (22 años): 62 minutos

Hugo Camberos (18 años): 4 minutos

Yael Padilla (20 años): 4 minutos

Santiago Sandoval (18 años): 28 minutos

En total Chivas podría haber sumado 274 minutos, pero la Regla de Menores de la Liga MX únicamente permite computar un máximo de 225 minutos por partido. Esto es con el fin de evitar que los equipos utilicen a todos sus juveniles juntos en partidos que consideran de segunda relevancia. También tienen un porcentaje en particular según el año de nacimiento.

¿Qué es la Regla de Menores de la Liga BBVA MX?

La Regla de Menores retornó en 2024 con un periodo de transición y para el Apertura 2025 y el Clausura 2026 se ha vuelto más exigente. Está diseñado para fomentar la cantera del futbol mexicano y las ventas hacia otros mercados, además de aportar talento joven a la propia Liga MX.

Según el sitio Goles y Cifras, cada equipo debe sumar 1,170 minutos al final de la Fase Regular del Clausura 2026. Distintos reportes explican que según el año de nacimiento de los futbolistas, se computan entre el 25% y el 100% de los minutos que jueguen. Por ejemplo, los 2003 aportan el 25 % de minutos, los 2004 el 50 %, los 2005 el 75 % y los 2006 o posteriores el 100 %.

De acuerdo al mismo sitio, solo Chivas de Guadalajara, los Tuzos de Pachuca y Club Puebla llegaron a los 225 minutos de menores en la Jornada 1 del Clausura 2026.

